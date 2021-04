Danny Elfman anuncia su primer disco de pop en 37 años y sigue incomodando con ‘True’

Danny Elfman sorprendió el pasado mes de octubre con el estreno de una canción de pop nueva, la primera en 37 años, pues desde la publicación del último disco de Oingo Boingo, la banda de new wave la que formaba parte, en el año 1984, el compositor británico ha hecho carrera sobre todo como compositor de bandas sonoras. De ‘Pesadilla antes de Navidad’ a ‘Dumbo’ pasando por ‘Batman’, ‘Eduardo Manostijeras’, ‘Men in Black, ‘Spider-Man’ o ‘Futurama’, el nombre de Elfman será siempre indisociable al mundo de las BSOs.

Lejos de quedarse en una anécdota, ‘Happy’ era el primero de varios sencillos que Elfman ha dado a conocer en las últimas semanas, entre los cuales hay que contar también ‘Sorry‘, ‘Kick Me‘ y el muy aptamente titulado ‘Love in the Time of Covid‘. Hoy se conoce que estos tres singles formarán parte de ‘Big Mess’, el nuevo álbum de Danny Elfman que sale el 11 de junio. ‘Big Mess’ se compone de 18 pistas que Elfman compuso -valga la redundancia- el año pasado durante el confinamiento.

El nuevo single de ‘Big Mess’ es ‘True’, un robusto corte de rock electrónico vinculable al trabajo de HEALTH, Cold Cave o Nine Inch Nails. Hay guitarras saturadas hasta lo imposible, baterías de sonido colosal y efectos electrónicos ácidos medio industriales y synth-pop, pero también una sección de cuerdas que infieren un componente siniestro a la producción. En ‘Big Mess’, Elfman cuenta que ha querido mezclar rock electrónico con cuerdas, y ‘True’ es exactamente producto de ese experimento sin mayor misterio.

El vídeo de ‘True’ es obra de la artista multimedia Sarah Sitkin. La pieza es, en sus palabras, una «exploración de la identidad fracturada». En él, Danny es «la figura central, pero solo aparece su imitación mediante prótesis, máscaras y partes de su cuerpo impresas en 3D2». La artista indica que su objetivo ha sido «hacer un vídeo que fuese sucio incómodo».

‘Big Mess’:

01 Sorry

02 True

03 In Time

04 Everybody Loves You

05 Dance With the Lemurs

06 Serious Ground

07 Choose Your Side

08 We Belong

09 Happy

10 Just a Human

11 Devil Take Away

12 Love in the Time of Covid

13 Native Intelligence

14 Better Times

15 Cruel Compensation

16 Kick Me

17 Get Over It

18 Insects