Tipo test: Raisa Álava escucha de Massive Attack a Oskorri, pero detesta ‘Legalización’

Raisa Álava es una artista plástica de, lo has adivinado, Álava que en el mundo de la música se está haciendo un nombre como ilustradora de las portadas de Marta Movidas, una de las revelaciones actuales en el underground nacional. Y más allá de este mundo, uno de los últimos trabajos de Raisa ha sido seleccionado para formar parte de una nueva colección de relatos de Philip K. Dick que la editorial Folio Society acaba de publicar, una colección ideada por los herederos del influyente autor. Especializada en disciplinas como el dibujo, la pintura, la cerámica o la escultura, la obra de Raisa presenta un universo surrealista y colorido lleno de personajes, escenarios y perspectivas imposibles. Le pasamos a Raisa nuestro «tipo test» para conocer sus gustos musicales, tan variados como su obra.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

‘Fire in Cairo’ de The Cure la he escuchado casi a diario durante los últimos años, no me cansa. También ‘Bihotzak sutan’ de Zarama.



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘The Crowded Cell’ de PJ Harvey. Es la banda sonora de la serie ‘The Virtues’ y tiene una fuerza brutal. La intro me pone la piel de gallina y ella es una intérprete increíble, todo parece que toma otra dimensión, te hace imaginarte escenas.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

Creo que cualquier banda sonora de cualquier película de Disney. Es un topicazo pero es así. También cualquiera de Ana Belén y Victor Manuel o Silvio Rodriguez que asocio directamente con mis padres.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

Odiar es una cosa muy fuerte y no diría que la odio, pero ‘Legalización’ de Ska-P me pone enferma.



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

La verdad es que no tengo reproductor ni de vinilo ni de CD en casa y me da una pena terrible, lo último que compré fue un vinilo de mis amigas Serpiente.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Uso bastante Youtube para escuchar la música que no encuentro en Spotify, también para dejarme sorprender por las cosas que me recomienda. Muchas veces el algoritmo acierta y me ha enseñado cosas muy guays.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

‘Miss Anthropocene’ de Grimes, desde que lo sacó en bucle.



¿Qué disco marcó tu adolescencia?

‘Let Go’ de Avril Lavigne, me encanta y a día de hoy sigo escuchándolo muchísimo.



¿Escuchas música mientras trabajas? En caso afirmativo, ¿cuál?

Suelo escuchar mucha música clásica, y cuando no lo hago me suelo hacer playlists con canciones que me ayudan a concentrarme, con artistas como LCD Soundsystem, Aphex Twin, Björk, The Knife, Portishead, Massive Attack, The Brian Jonestown Massacre…



Has trabajado en proyectos musicales, como el de Marta Movidas. ¿Tu obra bebe de alguna inspiración musical?

Desde luego, paso mucho tiempo escuchando música y sobretodo mientras dibujo y ando por la calle, cosa que de manera inconsciente te hace visualizar escenas que rápidamente voy a abocetar para que no se me olviden.



Al margen de la música, ¿te inspiran otro tipo de artistas o de estéticas? Por tu obra parecen asomar referencias del cómic, del pop art, psicodélicas, medievales…

A parte de todos los que has dicho, también disfruto mucho con otro tipo de disciplinas como la pintura o la escultura. Una de las cosas que más me ayudan a soltarme cuando estoy atascada es mirar cualquier deporte y fijarme en cómo son las pistas, donde se pone el público, los rituales de los deportistas antes, durante y después del juego o las herramientas que usan.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Estéticamente me parece una cosa muy bonita, a nivel usuario no puedo opinar porque no consumo.

¿Alguna actuación vocal que te guste en particular?

Me encantan Ana Arsuaga aka Verde Prato y, cómo no, Marta Movidas. También me gusta mucho Valdivia.





¿Tienes videoclip favorito o uno que te guste mucho?

Tengo muchísimos, uno de los que más es ‘Siempre Eterno’ de Mujeres. Y todos los de Javier Molina Ugarte.





¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

Uno que hubo aquí en Bilbao hace unos añitos con Vulk, Cala Vento y Serpiente. Fue muy emotivo.





¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Muchas veces cuando voy por la calle me pongo a escuchar Oskorri y pienso en que si se desconectara el cable del móvil y empezase a sonar me daría un infarto de la vergüenza.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Es una pregunta muy complicada que no sé cómo responder porque no soy música . No tengo reparos a la hora de escuchar cosas nuevas y me encanta descubrir artistas. Respondiendo a la pregunta, creo que la perfecta es una que no me haga pensar en otra cosa mas que en lo que estoy escuchando, que me absorba totalmente.

Un remix que te haya vuelto loca.

‘Not Okay’, de SOPHIE.