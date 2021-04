Villagers ya soñaba con el primer día del resto de su vida antes de todo esto

Villagers, el proyecto de Conor O’Brien, publica su quinto disco el próximo 20 de agosto. El sucesor de ‘The Art of Pretending to Swim‘ se llama ‘Fever Dreams’ y se define como un disco «escapista», un «modo de transporte» capaz de trasladarte a otro lugar. El artista describe el disco de la siguiente manera: «Tenía ganas de escribir algo que fuera tan generoso para el oyente como para mí. A veces, los estados más delirantes pueden producir los sueños más extáticos, eufóricos y escapistas”. Foto: Rich Gilligan.

El primer single se llama ‘The First Day’, es una de las novedades que os hemos recopilado esta semana en «Ready for the Weekend» y se inspira exactamente en un viaje al festival Another Love Story en el condado de Meath, que «comenzó como un garabato electrónico arrebatado y se transformó en una evocación cinematográfica exuberante de pantalla ancha de la alegría en la conexión humana».

Se trata de un medio tiempo hermoso y de letra optimista, que casa con la revelación de que el álbum fue creado antes de la pandemia, influido por «la natación nocturna en una isla holandesa», entre otras cosas. Sin las aspiraciones comerciales de la millonaria ‘Nothing Arrived’, ni el factor sorpresa de ‘A Trick of the Light’, una de las mejores canciones de 2018 para esta casa; ‘The First Day’ sí nos lleva a un paisaje así de evocador, en sintonía con la Europa continental más que con las islas británicas e Irlanda. Nombres como Vincent Delerm y Jens Lekman vienen a la mente a través de la bonita instrumentación, que nos hace suspirar por el día en que la pesadilla 2020/2021 termine.

El concepto del vídeo del director Daniel Brereton es cómo se ve y se siente «el primer día del resto de tu vida». Curiosamente, a algunos recordará a uno de los videoclips más icónicos de Björk en los planos iniciales (‘Big Time Sensuality’). Así queda la secuencia del disco:

1.-Something Bigger

2.-The First Day

3.-Song In Seven

4.-So Simpatico

5.-Momentarily

6.-Circles In The Firing Line

7.-Restless Endeavour

8.-Full Faith In Providence

9.-Fever Dreams

10.-Deep In My Heart