«No hubo ningún impacto en la transmisión de la covid» durante el concierto de Love of Lesbian

Hoy 27 de marzo se cumple un mes desde que Love of Lesbian ofrecieran un concierto-piloto masivo sin distancia de seguridad en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Unas 5.000 personas acudieron a la prueba, de las cuales aproximadamente 4.994 pudieron acceder al recinto: las otras 6 dieron positivo y quedaron fuera. Quedaba por confirmar si el hecho de reunir a 4.994 personas de pie y con mascarillas dentro de un recinto cerrado provocaba una transmisión masiva de covid o todo lo contrario.

Los resultados finales del estudio concluyen que «no hubo ningún impacto en la transmisión de la Covid-19 durante el concierto», después de que los asistentes hubieron de llevar mascarilla durante todo el recital habiéndose sometido previamente a un test de antígenos. 6 asistentes sí dieron positivo en covid en los 14 días posteriores a la celebración del evento, pero en cuatro de estos casos «se tiene constancia de que el contagio tuvo lugar fuera del concierto». Se desconoce el momento de transmisión de los otros dos casos.

Los responsables del estudio, llevado a cabo por la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, añaden que los resultados de la prueba permiten saber que «se puede cribar a 5.000 personas en una mañana» y, Josep Maria Llibre, médico del mencionado hospital, ha dado un mensaje de esperanza al asegurar que, al no haberse detectado «ninguna señal que sugiera que se produjo una transmisión dentro del evento», los autores de la prueba «ven luz al final del túnel» y no ven descabellado que se puedan celebrar «acontecimientos musicales» este verano.

En las redes, Love of Lesbian han comentado los resultados con alegría: «Esperamos que, a partir de ahora, después de estos excelentes resultados, el mundo de la cultura sea escuchado como merece, porque somos fuente de riqueza en muchos sentidos. Por enésima vez se ha demostrado que la cultura es segura. Obremos, pues, con prudencia, pero también en consecuencia. Obremos, pues, con prudencia, pero también en consecuencia. Se puede ser valiente cuando hay garantías, porque esto es lo que diferencia la valentía de la inconsciencia. Los datos han dado la razón».

Hoy, JENESAISPOP entrevista a Love of Lesbian en portada. El guitarrista Julián Saldarriaga vincula la decisión de hacer el concierto con la temática de su nuevo disco: «Al principio dijimos que no, pero luego vimos que estaba todo muy bien atado en todos los aspectos, y entonces nos comprometimos a hacerlo lo mejor posible. Al final el disco habla de ser valiente y dar pasos y entendimos que, mejor que quedarse en casa a esperar que alguien solucione el problema, es ser parte de la solución. Estábamos siendo coherentes con la temática del disco: no quedarse estancado en el miedo y ser parte del cambio».