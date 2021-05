Marta Movidas deconstruye ‘El patio de mi casa’ y la danza húngara de Brahms

Marta Movidas ha publicado uno de los discos de pop independiente más curiosos de lo que llevamos de año, con influencias tan variadas como el pop-punk, la new wave o el pop japonés. Especialmente sorprendente es el tema con que el disco se abre, ‘Por favor, no difundas las fotos íntimas que te mando solo a ti’, y que además de título tan singular, se construye con referencias a canciones infantiles como ‘El corro de la patata’ y ‘El patio de mi casa’. Es nuestra «Canción del Día» y Marta Movidas nos ha respondido un par de cuestiones sobre ella.

¿Qué nos puedes contar sobre la creación de ‘Por favor, no difundas las fotos íntimas que te mando solo a ti’? ¿Por qué decidiste empezar el disco por ahí? Y titularla así…

La verdad es que no soy una persona que se tome mucho en serio a sí misma, ¿sabes? Pero en realidad el disco tiene un corte bastante emocional, me abro mucho y cuento muchas movidas de una forma muy sincera. Pensé que si lo ordenaba de tal modo que la primera canción tuviera una rima tan tonta como es «paja» con «navaja», y el toque irónico que puede tener ese tema, le quitaría hierro al asunto. El título se lo puse pensando en un novio que tuve que hacía exactamente lo que cuenta, entre otras perlitas más, aunque para mí el topic es lo de menos. Realmente la compuse en un momento de mi vida donde investigué mucho sobre categorizaciones musicales, y la canción es una forma graciosa de mezclar los dos universos contrapuestos que establecemos siempre: la música de tradición escrita (la danza húngara de Brahms) y la música de tradición oral (‘El patio de mi casa’).

- Publicidad -

La canción tiene esas referencias a ‘El patio de mi casa’ o el ‘Corro de la Patata’, pero con un punto «perverted». ¿Cómo surgieron esas partes? ¿Era tu idea contraponer estas 2 cosas, la inocencia y el sexo?

Creo que, lo quiera o no, es mi sino. Además de ser una pava, también tengo un aspecto físico bastante infantil, y en los entornos sociales disfruto más cuando escucho que cuando hablo. Eso hace que no me suelan tomar muy en serio, ¿sabes? He tenido varios grupos de música con chicos, y en todos ellos hasta que empecé a tocar con la clari me trataban como si yo fuera gilipollas.

De vez en cuando sigue viniendo algún pobre diablo a explicarme la música como si yo no estuviera acabando el doctorado, etc. Al principio me frustraba un poco, pero luego me leí un libro (‘The sex revolts: gender, rebellion, and rock and roll’) en el que hablan de «mecanismos de subversión de las mujeres en la musica», bastante interesante, y empecé a jugar con eso. Hace poco leí a alguien decir que no hay nada más inteligente que performar ser una rubia tonta, y creo que tiene razón.

- Publicidad -

Por alguna razón la canción me ha recordado a ‘Las niñas’, la peli que ganó en los Goya, pues en ella salen canciones de patio de colegio un tanto tóxicas, como la de «soy capitán de un barco inglés y en cada puerto tengo una mujer». ¿Has visto la peli? ¿Alguna relación o alguna opinión sobre el machismo inherente en muchas de esas canciones populares?

No he visto la peli (la verdad es que no soy una persona especialmente cinéfila) pero sí que quiero verla. Creo que el machismo es inherente a cualquier manifestación cultural de una sociedad machista, no sé si me explico. Es normal (no estoy diciendo que esté bien) que el folclore sea machista, como cualquier género musical o ninguno en sí mismo, y más todavía cuando es una manifestación de una época pasada.

Luego está el enfoque que le demos cada uno, creo. Porque la parte que pillo yo de ‘El Patio de mi Casa’ más que machista me parece lo contrario, y luego está la canción esa de «yo no soy bonita, ni lo quiero ser, yo pago dinero como otra mujer», por ponerte un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Sí que creo que por razones obvias el capital cultural global es eminentemente machista, pero también creo que hay muchas cosas que dependen más de la percepción que de la creación, y la significación colectiva que se le dé a un producto. La que sí que vi de los Goya es ‘Akelarre‘, y me puto flipó.