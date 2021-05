Nacho Cano le devuelve a la «valiente» Isabel Díaz Ayuso la medalla de la cultura

Este domingo se han celebrado en Madrid los actos conmemorativos por el Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid. Entre las personalidades que han recibido la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo se encuentra Nacho Cano, que ha recibido la medalla de la cultura y ha aprovechado su participación en el evento para apoyar indirectamente la candidatura de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del próximo martes. Con ella delante le ha agradecido su labor por la cultura durante la pandemia, la ha llamado «valiente» varias veces y se ha quitado la banda roja para colocársela a ella «por mantener los teatros abiertos». «La mereces tú por valiente y buena presidenta», le ha dicho.

«Siempre hemos echado de menos los años 80, siempre hemos dicho que los años 80 eran los mejores, y ahora vuelve esa energía, yo la siento», ha afirmado Cano al principio de su discurso. «En este tremendo momento que hemos vivido, sobre todo en el teatro musical, con Broadway y Las Vegas cerrado, el Circo del Sol en bancarrota y con miles de personas en la calle, nuestros amigos en Australia, Nueva York o Londres me llamaban para saber qué pasaba en Madrid, cómo seguían abierto los teatros. (Les sorprendía ver a) empresarios responsables, trabajadores responsables, publico responsable. (Me preguntaban) cuál es el nombre de ese milagro, y ese milagro tiene piernas, cabeza y corazón. Y me emociono porque todas esas familias han podido seguir dando arte, cultura e ilusión, que sin eso tampoco hay vida».

Estos días hemos analizado en portada la evolución de Isabel Díaz Ayuso a icono pop, instigada en parte por los medios de comunicación. Por su parte, Cano ha realizado su primera aparición pública desde el «epic fail» de la no retransmisión de ‘Un año más’ el pasado fin de año. Te invitamos a comentar la noticia de Nacho Cano en el foro de política.

Llevo un rato con el vello de punta. Esto es lo que ha pasado cuando Ayuso le ha entregado la Gran Cruz del Dos de Mayo a Nacho Cano.

👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/XwCzozaRZD — Ismael Sirio López Martín 🇪🇸 (@ismaelquesada) May 2, 2021

