♬ernesto♬: «Si el mainstream es elitismo, unpacking en instagram y postureo, no me interesa»

Hace poco os hemos presentado en «Sesión de Control», la playlist de pop nacional, a ♬ernesto♬, un artista de Jaén influido por el sonido PC Music, el pop de los 80 y las penúltimas sonoridades del trap, que lanzaba su primera canción a lo grande en las plataformas, ‘Si yo tuviera una rosa’. Hoy nos llega su vídeo inspirado en la estética de los videojuegos de primeros de los 2000.

La canción habla del vacío que queda después de conocer una absoluta felicidad, como decía ♬ernesto♬ en su nota de prensa: «Siempre que digo esto me acuerdo de cuando volvía de una excursión del colegio a casa, o cuando un ser querido te hace una visita y al marcharse deja un gran vacío, justo eso quiere decir la canción». Y ahora ahondamos más en el tema y en su sonido junto al propio artista.

«‘Si yo tuviera una rosa’ surge un domingo por la tarde después de una despedida como esas que vemos entre amigxs que se visitan el finde, ¿sabes? De esas que luego se estrujan en un abrazo delante de un blablacar que espera impaciente con la puerta abierta a que se termine ese abrazo y hacer el viaje de vuelta, justo eso. La noche de dicho acontecimiento no pude dormirme hasta que no terminé la canción», nos indica.

Preguntamos a ♬ernesto♬ por sus influencias, a sabiendas de que ya citaba PC Music como referencia, y sumando nombres que vienen a la cabeza escuchando su tema como El Último Vecino y PUTOCHINOMARICÓN. ¿Qué música nacional escucha? «Me encantan ambos, las nuevas canciones que voy a publicar dentro de poco están muy influenciadas por PC Music, desde Charli XCX hasta AG Cook, pero a nivel nacional también tengo referentes brutales, me gusta mucho la escena electrónica granadina con Chico Blanco, Van17ino6, Gazzi, 8kitoo, Jaime Beltrán, Natural Lenguage… Por otro lado también me interesan los proyectos que recuperan el acervo popular: Paco Moreno, Bárbara, Califato 3×4…»

Finalmente, planteamos a ♬ernesto♬ si imagina para ‘Si yo tuviera una rosa’ el alcance de otros títulos ilustres como ‘Si yo tuviera una escoba’ o ‘Una rosa es una rosa’. ¿Le inquieta el mainstream o hacer cosas conocidas? Atención a su respuesta: «Si el mainstream significa elitismo, unpacking en instagram y postureo no me interesa nada. Si el mainstream significa poder vivir de mi música sin tener que irme de Andalucía estoy a tope. Me encantaría, a cuanta más gente llegue mi música mejor».