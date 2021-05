Canción del Día: Parannoul deslumbra con su shoegaze emo en ‘Beautiful World’

Parannoul es el proyecto de un artista del que nadie sabe su identidad. Lanzó su segundo disco ‘To See the Next Part of the Dream’ en febrero aunque no fue hasta abril que estuvo disponible en plataformas como Spotify o TIDAL, seguramente promovido por el pequeño éxito que tuvo entre cierto sector de melómanos. Fue descubierto en Bandcamp e impulsado por la comunidad de usuarios de Rate Your Music. Pese a esto, el misterioso artista surcoreano parece no tener ningún tipo de confianza en la calidad de su música, que él mismo considera sobrevalorada, aunque no hay que hacerle demasiado caso ya que es de las cosas más especiales que se han podido escuchar en mucho tiempo.

‘Beautiful World’, la canción que abre el disco, parece haber sido guardada desde los 90 del shoegaze en un cajón, siendo solo ahora sacada a la luz. Lo primero que se escucha es una voz femenina preguntando “¿Qué estás escuchando?” a lo que una masculina responde “Lily Chou Chou” haciendo referencia a la cantautora ficticia de la icónica -y muy emo- película de culto de Shunji Iwai ‘All About Lily Chou Chou’. A partir de ahí, un sonido de batería y guitarras eléctricas crean una atmósfera onírica y melancólica, igual que el filme al que apela, capaz de transportarnos a lugares imaginarios fascinantes mientras que la voz de Parannoul queda sumergida en la envolvente y ruidosa producción.

Sin entender las letras en coreano, el sentimiento de desilusión que la canción transmite es palpable desde el principio, y se confirma al leerlas traducidas, ya que su crudeza remueve. Parece una ironía que la canción se llame ‘Beautiful World’, pues en realidad se refiere a que a pesar de que él es consciente de que el mundo puede ser bonito, es incapaz de verlo porque está sumido en una depresión. “Atrapado en mi propio engaño, incapaz de ver la realidad adecuadamente / camino con aspecto patético, me tapo los ojos y los oídos de nuevo” o “siento tanto asco hacia mí mismo alejándome del mundo / me da miedo el futuro, cometo los mismos errores una y otra vez” son algunas de las descarnadas sentencias que se escuchan a lo largo de su duración. Este sentimiento (y sonido) emo está reforzado además por la propia naturaleza del proyecto: Parannoul grabó todo desde la soledad de su habitación y todos los “instrumentos” que suenan son virtuales. ‘Beautiful World’, gracias a su brillante combinación de elementos shoegaze y emo, hace que su desesperación suene absolutamente irresistible.



