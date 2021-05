Muchos recordaréis a Ethan Gold por ser uno de los personajes secundarios de ‘Queer as Folk’, interpretado por Fab Filippo, pero resulta que este también es el nombre de un artista neoyorquino que este viernes ha lanzado uno de los singles que has podido escuchar en la playlist de novedades.

Ethan Gold es conocido por haber compuesto bandas sonoras para películas como ‘Adventures of Power’ o ‘The Song of Sway Lake‘, dirigidas por su hermano gemelo Ari Gold, pero también ha emprendido su propia carrera de cantautor y, después publicar su debut ‘Songs from a Toxic Apartment’ en 2017, se prepara para publicar una trilogía de álbumes sobre la vida neoyorquina, el primero de los cuales verá la luz el 11 de junio bajo el título de ‘Earth City 1: The Longing’. Los otros dos saldrán ya en 2022.

- Publicidad -

Hasta la fecha, los avances del disco han sido dos, ‘Alexandria & Me’, de ecos grunge-pop, e ‘In New York’, más pianística y jazzy. Pero es el tercero el que puede despertar verdadero interés por el proyecto. ‘Pretty Girls’ es la típica canción mona de cantautor que se mueve a medio camino entre el pop-rock y el folk sin dejar de lado ciertos destellos electrónicos, pero a Ethan Gold le ha quedado una composición especialmente pegadiza esta vez, como demuestra su uso de una melodía tarareada que podría durar horas.

Algo más desfasada suena la letra de esta canción dedicada a las «chicas guapas» que «parece que siempre están ligando» y que «ciegan a los hombres, sin importar lo que hagan» y que, bajo su bella máscara, solo esconden dolor e incluso «se desvanecerían si pudieran». Cuando Ethan Gold canta que el amor de estas chicas «nunca es sincero» pero que a «nadie parece importarle», me parece escuchar de lejos la alarma del frágil ego masculino. Pero ese tarareo final es demasiado irresistible para tener eso demasiado en cuenta.