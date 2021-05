‘Drink Rain’, el improbable momento Burt Bacharach de Iceage

Iceage han vuelto este año con un nuevo disco con el que han vuelto a obtener grandes críticas. ‘Seek Shelter‘ ha vuelto a sumar buenas canciones a su repertorio como ‘High & Hurt’ o ‘Shelter Song’ a la vez que han apuntado a influencias como el punk-rock de los Stooges, el chamber pop gótico de Nick Cave o el brit-pop de Oasis, e incluso se han animado a añadir un coro góspel en algunos temas.

Más inesperado ha sido el sonido de ‘Drink Rain’, uno de los cortes destacados y hoy la «Canción Del Día». ‘Drink Rain’ hace uso de un ritmo ufano y encantador y de una clásica melodía que recuerdan a la obra de Burt Bacharach con Dionne Warwick. En concreto, ‘Drink Rain’ invita a pensar en ‘Raindrops Keep Fallin’ On My Head’ pues ambas canciones incluso comparten concepto lluvioso. Eso sí, Iceage asimilan este sonido por la vía de las guitarras eléctricas y la producción sucia de Peter Kember (Sonic Boom), por lo que la canción desprende una dulzura más bien siniestra.

Si ‘Drink Rain’ sorprende por estilo, Elias Bender Rønnenfelt, cantante de Iceage, ha declarado que le parece una canción «hilarante» porque «juega» con las expectativas de la audiencia y con la idea de «hasta qué punto te puedes salir con la tuya haciendo algo así, con la cara seria». Y ha añadido: «Es un poco amenazante y extraña: ¿quién es esta persona que bebe de los charcos de lluvia para estar más cerca de su persona amada?» Cuenta que la canción salió sola y que, cuando la observó desde la distancia, se quedó flipando. «¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Es una canción bizarra pero me gusta por eso, estamos muy orgullosos de ella».

Efectivamente, el protagonista de ‘Drink Rain’ es una hombre que vaga por la ciudad bebiendo la lluvia «como si fuera «champán con hielo» porque está enamorado y así se siente «más cerca de su amor». Canta que «el agua es demasiado pura para mí» y que prefiere beberse el agua estancada de los charcos, a la vez que reflexiona sobre la fugacidad de la existencia humana. La canción es como ‘Singing in the Rain’ de Frank Sinatra pero con la imagen cambiada a negativo.



