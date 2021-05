Meister of the Week: dani habla de musicales, de ‘Mamma Mia’ a ‘God Help the Girl’

‘veinte’ de dani acaba de ser nominado al Premio MIN a Mejor Álbum de Pop del Año, lo que confirma, como veníamos comentando, que fue uno de los grandes debuts de 2020 en nuestro país. La cantante de Vigo asentada en Madrid presentaba un tipo de pop sintético de ambientaciones playeras y vaporosas, y ritmos R&B y sensuales, que nos ha dejado pequeños éxitos como ‘Si te vas’ -recientemente convertido en dúo con La Casa Azul-, ‘Mira’… y joyas perdidas con un pie en los años 60 como ‘Fui yo’. A la espera de nueva música, dani es la nueva invitada de nuestra sección «Meister of the Week» comisariada por Jägermusic, en la que los artistas hablan de algo que en general no tiene nada que ver con su carrera. Los musicales es su elección.

¿Por qué has elegido hablar de musicales?

No soy experta en ningún tema concreto y pensé que sería original. Llevo consumiéndolos desde súper pequeña y todo el mundo que me conoce sabe que soy muy pesada con esto (risas) Cuando voy a dormir a casa de alguien, soy la típica que quiere volver a ver ‘Mamma Mia’.

¿Cuáles te marcaron tan de pequeña?

Recuerdo que el primero que vi en DVD fue ‘Sonrisas y lágrimas’, sin contar los típicos de Disney.

Siempre me llamó la atención de ‘Sonrisas y lágrimas’ que vaya película para niños… De repente, se transforma en un drama histórico.

No, no en verdad no es para niños. El trasfondo es jevi. Pero tú lo ves de pequeño, las canciones son tan bonitas, con todos los hermanos… Si lo ves de mayor, lo ves de una forma completamente diferente.

Has mencionado Disney como muy de pasada, pero hay gente mayor que reivindica Disney…

De mis favoritas es ‘El libro de la selva’, aún a día de hoy, la vi hace poco. Y también la que hicieron hace un par de años, más moderna. Me van a matar, la gente se va a tomar fatal esto (risas), pero no soy una gran fan de la animación. De pequeña sí veía pero cada vez me cuesta más. Me parece increíble y todo, ¿eh? Pero no puedo profundizar ahí porque no soy una gran seguidora.

¿Te aprendías las canciones, después? ¿Has hecho versiones, aunque sean privadas?

Esa era mi parte favorita. Comprarme el disco cuando era pequeña y cantar en todos los viajes. Cuando vi ‘Hairspray’, teníamos el disco en el coche y cantaba todas las canciones todo el rato. De los musicales que me encantan, me sé todo. Hace unos 3 o 4 años vi uno que se llamaba ‘God Help the Girl’.

Sí, de Belle & Sebastian.

Ese me gustaba más con la guitarra y tal, no tanto el karaoke. Soy la típica pesada que se sabe todas las canciones.

‘Hairspray’ es también público adulto, pero esta otra película, que a mí me gustó mucho, tuvo sus críticas por ser demasiado naíf. ¿Te gustaba como espectáculo naíf o para ti no lo era?

Sí es ingenua, tipo años 60, es más blanco. ‘Hairspray’ es una peli que entra muy bien y de primeras, a toda la gente, salvo a la gente que no soporta los musicales y todo lo que vean le va a parecer una mierda (risas). Y la otra es más lentita, puedo entender lo de naíf, pero me gusta mucho y me sorprendió un montón. Alguien me la había recomendado, tampoco había profundizado con Belle & Sebastian y me gustó un montón cuando la vi.



Dices que la gente te dice que eres una pesada con los musicales como con un poco de trauma… ¿Qué pasa, que a tus amigos no les gusta?

Sí. Bueno, no a todos. Pero a mi familia un montón, con mi madre (NdE: Rosa Costas de Aerolíneas Federales) he visto un montón. Ella me compraba de pequeña el DVD de ‘Sonrisas y lágrimas’, el de ‘Grease’, el de ‘Grease 2’. Nadie sabe que hay ‘Grease 2’, pero yo la tenía (risas).

Recuerdo que era un poco mala…

Sí, es un poco mala (risas)

Intentaron hacer una cosa moderna con los géneros ahí, pero la recuerdo regular.

Yo la veía bastante. Hace mucho que no la veo, como desde los 15 años. Tenía canciones guays, tampoco me disgusta del todo. Pero bueno, pasó un poco desapercibida y con razón (risas).

Tengo entendido que ‘Mamma Mia’ era tu favorito, háblame sobre él.

ABBA es de mis grupos favoritos. No sé si mi favoritísimo, pero yo creo que sí. Entre que ABBA me lo han puesto un montón en casa, y luego fui descubriendo canciones… Y ‘Mamma Mia’, lo mismo. La peli la vi en el cine y fue mi récord de veces que he ido al cine a ver la misma película.

¿De cuántas veces hablamos?

Estaba en el insti, yo tenía 14 años o así cuando salió. La vi con mi madre y luego quería verla con todo el mundo: mis hermanos, mis amigas… Celebré un cumple y la vimos también. Quedó esa broma de a ver cuántas veces había ido, creo que la vi como 6 o 7 veces.

¿Pero qué le han echado? ¿Por qué crees que es tan adictiva?

El ritmo es increíble, las canciones son increíbles y está todo súper bien ejecutado y con bastante gusto. No es fácil coger canciones de ABBA, podía haber quedado hortera y tiene ese punto, pero para mí es un 10. Con la (parte) 2 tenía mucho miedo porque como la 1 me gustaba tanto… Pero me gustó tanto que no sabía decir cuál prefería cuando la gente me preguntaba (risas).





¿Después, has ido al teatro a ver musicales?

Sí que he ido algunas veces. Años antes de ir al cine, hace mucho, vine con mi padre (NdE: Silvino Díaz de Aerolíneas Federales) a Madrid porque soy de Vigo y crecí en Vigo. Y vinimos a ver ‘Mamma Mia’, el musical, cuando salió hace años ya. Y sí que fui a ver un par de musicales en Galicia que iban sobre la Movida de los 80. Me hubiera encantado ir muchísimo más. En Vigo había cosas de vez en cuando, pero tampoco un montón. En Madrid siempre hablamos de ir al teatro pero no tenemos esa costumbre. De hecho hace dos semanas fui a ver la obra de Ana Rujas con una amiga (NdE: ‘La mujer más fea del mundo’) y me encantó, me pareció increíble. Y pensé que teníamos que ir más al teatro.

Mucha gente viene a Madrid a ver musicales, es una actividad.

Sí, totalmente. Habíamos venido porque alguien nos había regalado las entradas, y nos volvimos a Galicia.

¿Recuerdas si te gustó?

Recuerdo alguna escena, algún flash… ¡era bastante pequeña!

Claro, quién te iba a decir que un periodista te iba a pedir una reseña tantos años después.

Ya, ya, ya… (risas)

¿Hay alguna etapa de ABBA que sea tu favorita? ¿Algún disco favorito o canción favorita que no sean los típicos?

Casi todas son bastante greatest hits, mi favorita es ‘Our Last Summer’, que es de la época final del grupo. No la última, pero que tampoco es del principio. Y otra que tampoco es greatest hit es la de ‘Angel Eyes’. Toda su discografía me encanta. Si tuviera que elegir sus dos mejores canciones, diría ‘Thank You for the Music’ y ‘Dancing Queen’. Superar esos temazos… Y en general en casa tenía varios discos y siempre los he escuchado un montón, de todas sus épocas.

Toda esta fascinación no se refleja en tu música, ¿verdad? ¿Quizá melódicamente?

No, yo creo que no demasiado y en otros sentidos, no. Sí que es verdad que a nivel composición no es justo lo que yo quiero hacer para mi proyecto, pero es música con la que crecí. De manera inconsciente está ahí pero no es una referencia que yo coja en plan «quiero hacer algo como esto».