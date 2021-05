John Grant subtitula en español el vídeo de ‘Billy’, su single 70s sobre la masculinidad tóxica

John Grant, que acaba de colaborar con los islandeses GusGus en un tema llamado ‘Love is Alone’ cuyo videoclip hemos estrenado en estas páginas, publica su nuevo disco ‘Boy from Michigan’ el 25 de junio. Los tres sencillos extraídos del largo hasta la fecha no han podido ser más diferentes: del «spoken word» de ‘Boy from Michigan‘ hemos pasado a la pizpireta ‘Rethorical Figure’ 100% inspirada en sus admirados Devo; y de esta a la melódica y setentera ‘Billy’.

‘Billy’ ha sido una de las canciones que has podido escuchar recientemente en nuestra playlist de novedades, y su videoclip dirigido por Casey e Ewan (colaboradores habituales del compositor estadounidense) alterna imágenes animadas con otras reales de John desde Reykjavík y el homónimo Billy, protagonista de la composición, desde Denver, ciudad en la que John vive unos años muy importantes para su carrera, pues es sede de su primera banda, los Czsars.

Como es sabido, Grant habla fluidamente español, ruso alemán e islandés además de inglés y el artista ha tenido la idea de subtitular el videoclip de ‘Billy’ en español, en una versión «alternativa» (solo por los subtítulos) del vídeo que estrenamos en JENESAISPOP. ‘Billy’ denuncia la «cultura prevalente del hiper-machismo que nos prepara a todos para el fracaso» y, como se puede apreciar en el vídeo recién estrenado, el tema habla de la experiencia de Grant con la masculinidad tóxica, en el contexto de su relación con esta persona.

«Somos tan diferentes pero creo que estarás de acuerdo / que no pudimos soportar el peso de la expectativa que nos puso de rodillas / y nos llevó a la autodestrucción / como los miembros de una secta de masculinidad» es el mensaje que deja esta dramática composición de pop en la estela de la Brill Building o de artistas como Todd Rundgren, Carole King o Gilbert O’Sullivan, que cerrará el largo.



