Más historia que canción en el regreso de John Grant

John Grant, autor de maravillas como ‘Queen of Denmark‘ y ‘Pale Green Ghosts‘ una vez aparcado su grupo The Czars, tiene nuevo disco. El sucesor del irregular ‘Love Is Magic‘ saldrá el 25 de junio y viene presentado por la canción titular ‘Boy from Michigan’.

‘Boy from Michigan’ es un disco que ha sido producido en compañía de Cate Le Bon aunque por lo sintético que continúa sonando este primer sencillo, pareciera que quienes siguieran por ahí detrás a cargo de los beats fueran sus colegas de GusGus.

El artista explica que en este proyecto se ha inspirado en aquellos tiempos en que tenía 11 años, iba a mudarse de Colorado a Michigan y su mejor amigo tuvo a bien advertirle que tuviera cuidado con «el mundo de ahí fuera». Indica en la nota de prensa: «Así que la canción es sobre la transición de la niñez a la vida adulta, sobre la simplicidad y la inocencia de la niñez, y sobre el mal despertar que tiene lugar a menudo cuando uno cruza esa línea hacia la vida adulta. También es sobre idealizar el pasado, lo cual puede ser peligroso».

El consejo de su amigo puede percibirse claramente en el cambio de acordes del estribillo («Beware when you go out there / They’ll eat you alive if you don’t take care…), mientras las estrofas mencionan algunos recuerdos de la infancia como una visita al parque en verano o un aparatoso accidente de coche que terminó incendiado. Anécdotas entonadas con cierta indiferencia sobre una base de sintetizadores y metales a medio camino entre Talking Heads, el último David Bowie y, finalmente, a la altura del «spoken word», las bandas sonoras de Giorgio Moroder.

Un single de más historia que melodía, estribillo aparte, y por tanto no la mejor manera que se nos ocurre de abrir un álbum tras el pequeño traspiés que supuso el álbum anterior. Pese al continuismo respecto a grabaciones anteriores, la aparición de Cate Le Bon como co-productora y no a los coros o a los créditos como co-autora parece la sorpresa de esta era. La autora de discos como ‘Mug Museum’ (2013), ‘Crab Day’ (2016) y ‘Reward’ (2019), que no fueron curiosamente producidos por ella misma, sí ha producido para otros artistas como por ejemplo Deerhunter.

