GusGus, el dúo de música electrónica islandés compuesto por Biggi Veira y Daníel Ágúst, publica nuevo disco el 28 de mayo, un ‘Mobile Home’ que ha contado con cuatro adelantos como han sido ‘Our World’, ‘Higher’ con VÖK, ‘Stay the Ride (Cast a Light)’ y ‘Love is Alone’ con John Grant. JENESAISPOP tiene el honor de estrenar en exclusiva mundial el videoclip de este último single, hoy la «Canción Del Día».

Si los tres singles previos a ‘Love is Alone’ han destacado por su sonido clubero o synth-pop, ‘Love is Alone’ lo ha hecho por ser el más pop de todos, una idea a la que por supuesto ha contribuido la bonita y cristalina voz de John Grant. No es, por cierto, la primera vez que Grant colabora con GusGus, como, por otro lado, tampoco es de extrañar, pues el cantautor estadounidense, que el 25 de junio saca su propio disco, reside en Islandia desde hace varios años.

- Publicidad -

‘Love is Alone’ presenta el tipo de sintetizadores gélidos y ásperos que tanto les gusta a GusGus pero también una extraña base rítmica que no se decide a ser del todo bailable, optando por centrarse en un «groove» sensual con ciertos ecos acid y deep-house y texturas fluorescentes y alienígenas. La voz de Grant planea sobre esta base con sumo gusto y elegancia mientras la letra plantea que el amor es solitario «como un satélite desconectado» y lo compara a un «apetito monocromático».

El videoclip de ‘Love is Alone’ ha sido creado por Arni & Kinski con la colaboración de Hrafnhildur «Raven» Hólmgeirsdóttir y vestuario de Palomo Spain y sitúa a sus dos protagonistas en algún lugar remoto de Islandia, frente a una pared llena de grafittis y ante la inmensidad de la montaña, «felices» en su soledad compartida y vivida en una caravana. Estas dos personas resultan ser los integrantes de GusGus superpuestos en sendos cuerpos que no son los suyos pero que llevan bastante marcha en el cuerpo. El vídeo bordea el mal rollito de Aphex Twin por momentos pero sin alcanzar sus mismos niveles.

- Publicidad -

El 29 de mayo, a las 20.00 hora española, GusGus presentará su nuevo disco en un único concierto retransmitido por streaming para todo el mundo desde Sundlaugin Studio, el mítico estudio de ensayo y grabación de Sigur Rós, donde también han grabado Björk o Jon Hopkins, entre otros. JENESAISPOP regala 2 invitaciones para presenciar el show a los dos fans de GusGus que envíen a jenesaispop(a)gmail.com las respuestas más ingeniosas a la siguiente pregunta: «¿adónde te irías en caravana ahora mismo si pudieras?»

El concierto, que se retransmitirá a través de la plataforma Moment House, contará con estrellas invitadas como John Grant o Margrét Rán de VÖK y contará con «espectaculares» visuales ideados para la ocasión. A través de este enlace se pueden adquirir ya las entradas, así como reservar un «meet & greet» con GusGus, comprar nuevo merchandising y ganar acceso a la after-party online que el grupo celebrará en el mítico Kaffibarinn de Reykjavík.