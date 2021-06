Disco Grande, Discópolis y Séptimo Vicio se despiden este mes de Radio 3

‘Disco Grande’, ‘Séptimo Vicio’ y ‘Discópolis’ se despedirán este mismo mes de Radio 3 tras varios años (o décadas de tradición).

La noticia ha saltado a través del Facebook de José Miguel López de Discópolis, que ha asegurado estar de acuerdo con la renovación, pero no con las formas. Ha sido confirmada por La Ganzúa y también ha sido constatada por JENESAISPOP. Según nuestras fuentes, se produjo un acuerdo entre la dirección RTVE y los sindicatos hace unos meses, para la jubilación obligatoria de los periodistas de cierta edad, de cara a favorecer el empleo joven.

Sin embargo, José Luiz López de Discópolis está disconforme con las formas y reclama poder emitir una despedida de otra manera: «Hace tres años en una amplia reunión, presidida por la entonces Administradora Única, Rosa María Mateo, planteé que me gustaría darle un buen relevo a quien se encargara de mi labor de representación de RNE en la Unión Europea de Radiotelevisión, cuando me llegara la hora. Era una reunión plenaria de alto nivel de la UER. Tuvo lugar en el Música 3. Se hizo… aunque falló. Ayer me comunicaron la fecha de jubilación forzosa, 23 de junio 2021. Pedí hacer programa hasta el día anterior y celebrar el Día de la Música el 21 de junio. El jefe me lo negó alegando que no se puede hacer un ajuste de programación en miércoles. No lo entendí. Tampoco que se me ocultara quien ocuparía la franja de las 14 horas de lunes a domingo que iba a quedar libre. Hubiera querido entregarle un relevo simpático y cariñoso, deseándole mis mejores deseos. Faltan 12 días. No solo es una improvisación, es una chapuza y una falta de respeto, a un trabajador y a la audiencia».

Por su parte, Disco Grande llegará a su fin la semana que viene, exactamente el 18 de junio, como informaba La Ganzúa. Julio Ruiz ha celebrado recientemente sus 50 años al frente de este programa en distintos lugares y emisoras, apoyando siempre el pop internacional y nacional, con especial cariño hacia los grupos emergentes, siendo especialmente destacable su labor durante la eclosión del indie pop, con sellos como Elefant, Spicnic, Subterfuge o Jabalina.

