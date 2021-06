La última vez que ‘No Scrubs‘ fue noticia (si es que no lo es todos los días visto su éxito actual en las plataformas de streaming), Ed Sheeran arrasaba con ‘Shape of You’ y la gente le sacó tanto parecido con el éxito de TLC de 1999 que el cantante británico se vio en la obligación de añadir a los autores de ‘No Scrubs’ a los créditos de su canción para evitar problemas. La propia Chilli, una de las dos integrantes de TLC, nos contó que no percibía el parecido.

Varios años después, ‘No Scrubs’ vuelve a la actualidad musical gracias a que acaba de ser versionada por la portorriqueña Mariah Angeliq, la catalana Bad Gyal y la argentina María Becerra. A lo largo de los años, ‘No Scrubs’ ha sido versionada decenas de veces por artistas como Weezer, Kacey Musgraves o incluso Scoutt Niblett, hasta el punto de que ya es imposible escribir una canción original llamada ‘No Scrubs’ porque a nadie se le ocurriría que no es un cover, pero el trío de artistas asociadas al pop urbano han tenido la idea de traducirla al español y aplicarla a un ritmo de reggaetón que, sorprendentemente o no tanto, le sienta como un guante. Era difícil fallar con una canción que ya era tan sumamente buena.

- Publicidad -

La traducción, aún con variaciones, respeta la original: De «A scrub is a guy that thinks he’s fly» pasamos a «un bobo se piensa que es genial», de «always talkin’ ‘bout what he wants / and just sits on his broke ass» pasamos a «siempre habla de lo que va a comprar y en el banco no tiene na’ y el estribillo es casi el mismo porque pasa de «I don’t want no scrub / A scrub is a guy that can’t get no love from me / Hangin’ out the passenger side of his best friend’s ride / Trying to holla at me» a «No quiero un bobo / Un bobo e’ alguien que jamá’ me hará feli’ / Porque no para de llamar ni de textear / Siempre atrás de mí».

Sobre la versión, Angeliq ha destacado que esté hecha por tres mujeres, algo no tan habitual en la industria: «Piensa en la última vez que has oído hablar de tres mujeres colaborando en una canción… no es tan común. La industria está llena de colaboraciones masculinas y normalmente nos vemos en la necesidad de colaborar con ellos. Esta canción es especial para mí porque, aparte de ser una nueva versión de No Scrubs, es uno de mis grupos favoritos – TLC, y siento que la canción es una declaración utilizada para empoderarse unas a otras”.