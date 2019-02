20 años de ‘No Scrubs’, el éxito más omnipresente de TLC

A veces parece que algunas canciones son más populares hoy que en el momento en que salieron. ‘No Scrubs’ de TLC fue uno de los mayores éxitos de 1999, de hecho el segundo de aquel año en Estados Unidos solo por detrás de ‘Believe’ de Cher, y en España llegó a ser top 7 pese a lo poquito que nos gusta por aquí el R&B. El tema nunca llegó al número 1 en Los 40 Principales, algo que seguro preocupa mucho a TLC.

En los años posteriores a su lanzamiento un 2 de febrero de 1999, ‘No Scrubs’ sigue triunfando en toda fiesta millennial que se precie, pero no en plan irónico como ‘Wannabe’, sino en serio, y además sigue siendo versionada, más recientemente por Jorja Smith, Kacey Musgraves o Weezer. ‘No Scrubs’ incluso llegó a infiltrarse en la popularidad de uno de los mayores hits de los últimos tiempos, ‘Shape of You’ de Ed Sheeran, cuando el músico inglés se vio obligado aquel año a incluir a los autores de ‘No Scrubs’ en su canción para evitar una demanda por plagio. En una entrevista a JENESAISPOP, Chilli reconocía no ver el parecido entre ambas canciones, lo cual solo añade más guasa al asunto.

Tampoco puede pasarse por alto el éxito de ‘No Scrubs’ en las plataformas de streaming. ¿Cuántos artistas de los 90 pueden decir que son autores o intérpretes de una canción vieja que suma más de 300 millones de reproducciones en Spotify? Quizá solo Spice Girls y Backstreet Boys, porque Destiny’s Child no pueden, ni Jennifer Lopez, ni Ricky Martin, ni Britney, ni… no hace falta seguir. Además, sus cifras en Youtube tampoco están nada mal, pero es que el videoclip futurista que se hizo para la canción era una pasada. En definitiva, ‘No Scrubs’ es una de esas canciones míticas de una época que han sobrevivido con fuerza al cambio tan importante que ha sufrido la industria en la última década, por lo que su lugar en la historia está más que sellado.

La razón principal es que era y sigue siendo una canción de 10 sobre 10. Producida no por Darkchild aunque lo parezca (ese clavecín sintetizado a lo ‘Bills Bills Bills’), sino por Kevin “She’kspere” Briggs y compuesta por este y por Kandi Burruss y Tameka Cottle, ambas integrantes de Xscape, ‘No Scrubs’ aunaba una melodía reconocible al 100% con los ritmos R&B-pop del momento para disparar un mensaje feminista que sigue resonando hoy en día. En ella, TLC cantan que no piensan perder el tiempo con chicos sin ambición que siguen dependiendo de sus mamás, anteponiendo ante todo su independencia. “I’m looking like class and he’s looking like trash, can’t get with a deadbeat ass”.