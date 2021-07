LP, el proyecto de la cantante y compositora estadounidense Laura Pergolizzi, está de vuelta con un nuevo disco que verá la luz el 8 de octubre. El sucesor de ‘Heart to Mouth’ se llama ‘Churches’ y se presenta con otro de esos singles enormes que solo Pergolizzi, autora de tremendo clásico de nuestros tiempos como es ‘Lost on You‘, es capaz de hacer.

‘Goodbye’ es un tema de pop-rock ritmo trotón ligeramente country que versa sobre el fin de un amor del que LP se despide en varios idiomas como el italiano, el francés y el español, pero también el árabe, el ruso y el zulú. «Cantaré en el idioma que me dejes, adiós, digamos hola al mañana» es la declaración de intenciones que deja LP en este corte producido por Mike Del Rio en el que vuelve a lucirse en lo vocal, dejando notas vocales capaces de llegar a la estratosfera.

En ‘Goodbye’, LP recuerda «aquellos días de nuestra vida, la primera vez que la vi, los ojos de un salvador, la amé y la perdí». La ruptura es tan dolorosa que canta: «no hago más que intentarlo, la noche solitaria me habla, y termina pasando factura en el alma más dulce, llegar a la aceptación de decirte a ti misma que la tienes que dejar marchar». El mensaje es conmovedor pero la música busca la euforia que produce esa liberación.

Sonando un poco a una canción perdida de Fleetwood Mac, pero haciendo uso de sutiles detalles electrónicos, ‘Goodbye’ bebe de las sonoridades del country-pop para armar una composición de pop-rock épica y heroica de las que ya no se hacen tanto. Podría ser un clásico de Kiss FM si no hubiera salido en 2021, y merece ser otro gran éxito para LP.

‘Churches’:

01 When We Touch

02 Goodbye

03 Everybody’s Falling in Love

04 The One That You Love

05 Rainbow

06 One Last Time

07 My Body

08 Angels

09 How Low Can You Go

10 Yes

11 Conversation

12 Safe Here

13 Can’t Let You Leave

14 Churches

15 Poem (Outro)