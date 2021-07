‘Llámame’ de Ant Cosmos es una de las canciones que has podido escuchar recientemente en la playlist de novedades «Ready for the Weekend» y también en la playlist de música nacional y escrita en castellano «Sesión de control«. ‘Llámame’ es un fresco tema de pop caribeño que va en camino de convertirse en el mayor éxito de Javier Auserón hasta la fecha, pues pronto alcanzará los números de ‘Tal vez‘ cuando este tema salió hace 5 meses y ‘Llámame’ hace dos semanas.

Como la de Tiburona, ‘Llámame’ es a todas luces una de esas canciones del verano alternativas de 2021 y, también, una producción muy Ant Cosmos en su fusión refinada y minimalista de ritmos propios del reggaetón-pop y guitarras luminosas entre el jangle-pop y el rock surfero. Con motivo de que ‘Llámame’ es hoy la Canción Del Día hemos solicitado a Ant Cosmos que arme una playlist con las que están siendo sus canciones del verano.

En la playlist sorprende, o no tanto, el gusto de Ant Cosmos por la música de los 80: es posible encontrar en la lista un tema de post-disco en francés, ‘Dans l’eau de Nice’ de Alec Mansion, irresistible, y otro en brasileño, ‘Moral Tem Hora’ de Cristina Camargo, muy boogie a su vez; pero también temas bastante conocidos de Madonna (‘Lucky Star‘) y Grace Jones (‘Pull Up to the Bumper’).

La reivindicación coterránea de la playlist de Ant Cosmos llega con la banda de Santa Cruz de Tenerife Palmera y su tema de 1983 ‘Luci’, a medio camino entre el rock’n’roll y las armonías del Dúo Dinámico. Pero la lista viaja por diversos lugares y sonidos: de la serenidad de ‘Guapa’ de Juan Wauters pasamos al chill-out de ‘Loverboy’ de Lomboy y de ahí al dancehall duro de ‘Popalik’ de CHO. El tema más reciente, de los que no son propios, es de Kali Uchis y en la playlist hay espacio también para los ritmos del UK garage y las melodías de piano.

Intercaladas entre todas estas pistas aparecen varias canciones de Ant Cosmos. A parte de ‘Llámame’ suenan la alegre ‘After Party’, una ‘Tal vez’ que ya fue Canción Del Día en estas páginas por su sonido melancólico a lo Drake; y finalmente el trap melódico y envolvente de ‘Tu tejado’.