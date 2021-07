The Go! Team / Get Up Sequences Part One

«Una cosa buena de la música es que cuando te llega, no sientes dolor». Esta conocida frase de Bob Marley resume lo que para muchos significa la discografía de The Go! Team: sus producciones inspiradas en la música uptempo de décadas pasadas te alegran el día mucho más que esa bebida energética que promete levantarte de la silla, pero en exceso lo que consigue es generarte taquicardia. Ian Parton, el gran hombre orquesta tras esta banda, nunca se pasa, logrando mantener el listón un álbum más, el sexto ya, aunque el referencial para siempre será el primero, ‘Thunder, Lightning, Strike’ (2004).

Eran aquellos los tiempos en que asistías maravillado a la fascinante cultura musical del artista, capaz de pasarse horas y días y semanas enteros buceando entre discos antiguos para encontrar el sample o el sonido adecuados, sobre el que desarrollar una composición propia. Hoy en día, en cambio, en ‘Get Up Sequences Part One’, The Go! Team suenan más que nada como si se estuvieran sampleando todo el rato a sí mismos.

Flautas y un tipo de hip-hop primigenio mandan en el single ‘Cookie Scene’ desvelado el verano pasado. Y la cantante Ninja lo hace especialmente en el más reciente ‘Pow’, que sirve para abrir la cara B en el formato vinilo. ‘Get Up Sequences Part One’ se sigue nutriendo de un tiempo en el que las bandas sonoras de televisión se tomaban su minuto de duración o más para resucitar a los adormilados en la hora de la siesta; en el que los singles de Jackson 5 copaban las listas de éxitos y en el que triunfaban los ritmos tipo morse, desde Moroder a Raffaella Carrá.

Un buen disco con canciones tan estupendas como ‘World Remember Me Now’, ‘I Loved You Better’ o ‘A Bee Without Its Sting’, e instrumentales tan apoteósicos como ‘Freedom Now’, en el que sí se echa en falta un mayor desarrollo de alguna idea nueva. Por ejemplo, esa sensación de noise de ‘A Memo for Maceo’ que parece perfecta para una nueva línea editorial.

Al final, volviendo al principio, este disco si es recordado por algo será por lo poco que se nota que Ian Parton haya sido diagnosticado de la enfermedad de Ménière, que afecta al oído, durante los últimos años. Es una desgracia para cualquier músico, pero The Go! Team han vuelto a escoger seguir sonando luminosos, únicos, revitalizantes.