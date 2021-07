Porches suma otra pequeña joya anti-pop a su potencial «greatest hits»

Porches es uno de los artistas que han publicado single estos días y, por lo tanto, uno de los protagonistas de la playlist «Ready for the Weekend«. ‘Okay’ ha llegado a las plataformas de streaming acompañado de la noticia de que el nuevo disco de Porches sale el 8 de octubre, si bien un primer avance del mismo titulado ‘I Miss That’ ya se había dado a conocer. El álbum recibe por título ‘ALL DAY GENTLE HOLD!’ y su tracklist es el siguiente:

01 Lately

02 I Miss That

03 Okay

04 Swimming Big

05 Back3School

06 Swarovski

07 Watergetsinside

08 In a Fashion

09 Inasint

10 Grab the Phone

11 Comedown Song (Gunk)

El proyecto de pop ochentero de Aaron Maine, abordado desde un punto de vista totalmente DIY y «outsider», es uno de los más especiales que ha dado el indie-pop en los últimos tiempos. Y, si bien sus discos han solido ser algo irregulares en su totalidad, el artista estadounidense acumula ya una retahíla de canciones excelentes entre las que hay que contar ‘Goodbye’, ‘rangerover’, ‘Do You Wanna’, ‘Be Apart’, ‘Find Me’, ‘Patience’, ‘Underwater’, ‘Car’… y otras que darían para un estupendo «greatest hits» si tal cosa tuviera algún interés en la era de las playlists.

Los dos últimos singles de Porches serían dos buenas adiciones a este potencial recopilatorio. ‘Okay’, hoy la Canción Del Día, es uno de sus temas más jangle-pop, pero aún así suena ligeramente enturbiado por la estética medio excéntrica y desmoronada de Porches. De melodía luminosa y optimista, ‘Okay’ es en realidad una composición marcada por el resentimiento, como expresan frases tipo «hay sangre en todas partes, me encanta cómo huele, nunca ha deseado otra cosa para ti, más que estés bien».

El nuevo trabajo de Porches ha sido compuesto -sorpresa- durante el confinamiento, y Aaron Maine ha dicho que su intención con él ha sido hacer un disco que capturase «la mayoría de amor, urgencia y lujuria por la humanidad que pudiera». ‘ALL DAY GENTLE HOLD!’ sucederá a los lanzamientos previos de ‘Ricky Music‘ (2020), ‘The House‘ (2018) y ‘Pool‘ (2016). Te invitamos a comentar las novedades de Porches en nuestros foros.





