Algunos de los discos mejor considerados de todos los tiempos han tratado de una manera u otra la pérdida de un ser querido. Algunos lo han hecho de manera casi accidental, como ‘Funeral‘ de Arcade Fire, y otros consciente, como ‘The Soft Bulletin‘ de The Flaming Lips. Otros incluso han bordeado la pornografía emocional, como ‘A Crew Looked at Me‘ de Mount Eerie. Sin parecerse a ninguno de estos, ‘Vulture Prince’ de Arooj Aftab trata la muerte desde un lugar de serenidad, meditación e incluso aceptación, pero sin dejar de volcar en sus canciones unas emociones trascendentales y universales.

Esto no iba a ser así en un principio. Cuando Arooj Aftab empezó a componer ‘Vulture Prince’, la cantante y compositora pakistaní residente en Brooklyn perdió a su hermano pequeño. El que iba a ser un trabajo más animado y divertido, compuesto en contraposición al anterior, el ambiental ‘Siren Islands‘ (2018), se transformó en uno más solemne y meditativo, pero no exento de sus momentos de reposada alegría. Ahí está la transición de la penúltima pista, ‘Saans Lo’, a la pista final, ‘Suroor’: la primera, que casi podría ser una composición ambiental de Sigur Rós, es profundamente melancólica y nostálgica, y la última levanta levemente el vuelo, animada por el jubiloso sonido de arpas, guitarras y la entrada de las percusiones.

No se puede hablar de ‘Vulture Prince’ sin hablar del debut de Arooj Aftab, un ‘Bird Under Water‘ publicado en 2014 que ya exponía muchas de las ideas musicales presentadas en este nuevo disco, hasta el punto de que una pista de aquel, ‘Baghon Main Pade Jhoole’, es recuperada aquí a modo de apertura. En ambos casos las canciones de Arooj se caracterizan por su belleza y solemnidad. Todas ellas se desarrollan sin prisa entre arreglos de guitarra acústica, violines y otros instrumentos orgánicos y electrónicos, pero donde ‘Bird Under Water’ vibraba gracias a la presencia de unos arreglos ricos y coloridos, ‘Vulture Prince’ es más minimalista y sombrío y pone en especial foco la preciosa e hipnótica voz de Arooj. Como canta en ‘Last Night’, la única pista del disco interpretada en inglés, «es tan hermoso como la luna, y lo demás es silencio».

Ante la circunstancia de tener que completar un disco durante el proceso de duelo por la muerte de su hermano, Arooj se apoyó en la tradición. Las canciones de ‘Vulture Prince’ se inspiran en la música clásica industaní y contemporánea, en el jazz y en el folk en cuanto a arreglos, incorporando de manera prominente arpas, violines, guitarras acústicas, violonchelos o vientos metal, entre otros; y en lo lírico se nutren de la poesía urdu, en concreto del gazal, por ejemplo en ‘Mohabbat’, una de las pistas destacadas por la profunda serenidad que evoca («la tristeza de esto es la tristeza de todo el mundo», dice la letra). Las canciones nunca buscan el gancho fácil sino que se pierden y profundizan en la magia de la música, y Arooj y su banda de músicos tocan como si la noche fuera a durar por todo la eternidad.

Hay en ‘Vulture Prince’ un corte que asimila un ritmo reggae dentro de su mundo taciturno mundo solo iluminado por la luz de la luna, ‘Last Night’, pero en general estamos ante un álbum sin percusiones en el que la voz de Arooj y los diversos instrumentos reclaman la atención. Las canciones, que divagan a su ritmo, sin prisa, embriagadas por sus propias emociones, suenan plañideras (‘Baghon Main’), cálidas (‘Inayaat’) o te perlan los ojos (‘Diya Hai’ es la última canción que el hermano de Arooj escuchó antes de morir) pero también suenan tranquilas y jubilosas, como la mencionada pista final. Compuesto durante un luto y además durante el confinamiento, ‘Vulture Prince’ trasciende toda etiqueta y contexto.