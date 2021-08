Sergio Dalma ha cerrado esta noche el ciclo de Las Noches del Malecón de Murcia pero su concierto no ha terminado como estaba previsto. De hecho, ha debido ser suspendido in situ después de que Dalma incitara a la audiencia a saltarse las normas anti-covid durante su actuación. En un vídeo del concierto subido por un asistente se le escucha decir que «vamos a interrumpir el concierto cada vez que les manden sentarse».

Las palabras de Dalma provocaban la indignación de Las Noches del Malecón, que decidía parar el concierto de manera abrupta. En un comunicado, el ciclo ha defendido su decisión: «No podemos permitir que nadie, sea quien sea, ponga en riesgo todo el esfuerzo realizado durante los más de sesenta shows que hemos celebrado en nuestra tercera edición. Estamos viviendo momentos muy difíciles y no le vemos ningún sentido a actitudes que inciten a saltarse las normas. No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche, hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en nuestra última noche».

En sus redes, Dalma ha pedido disculpas por su comportamiento. «Algunas personas estaban levantándose para bailar en su asiento y yo me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran, desde su asiento, pero de pie y siempre con mascarilla», ha expresado. «Eso incumplió el protocolo del ciclo de conciertos, porque no se puede hacer, y por ello pido disculpas».

En otro pasaje de su comunicado, el cantante aclara que no es negacionista. «Soy un artista que ha retomado una gira tras casi dos años de parón por esta horrible situación, con un protocolo exhaustivo anti covid para todo el equipo y para mí mismo. Siempre he animado al público a ser responsable y prudente, y cuento con la pauta completa de la vacuna desde hace meses. Siempre llevo mascarilla y de hecho ayer dejé claro al público que no se la quitara durante mi concierto, ni de pie ni sentado».

Las Noches del Malecón es un ciclo de conciertos que tiene lugar en Murcia Río y que, este año, ha celebrado su tercera edición, con la presencia de artistas como Zahara, Carlos Sadness o Cepeda, entre otros.