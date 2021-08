FINNEAS, amor en tiempos de pandemia

Cuando aún estamos digiriendo el nuevo álbum de Billie Eilish, el Disco de la Semana en estas páginas, su hermano y productor FINNEAS anuncia que su primer disco oficial verá la luz el 15 de octubre bajo el título de ‘Optimist’. El tracklist incluye el single ‘What They’ll Say About Us’ (parece que FINNEAS finalmente sí ha decidido incluirlo) y un nuevo single de título rabiosamente actual.

‘A Concert Six Months From Now’ es una canción de amor situada en el contexto de la pandemia. FINNEAS busca volver con su ex y se le ocurre llevarla a un concierto aunque esté a seis meses vista: «tu banda favorita vuelve a la carretera, y este otoño tocan en el Hollywood bowl, ya he comprado dos entradas para su concierto, supongo que soy un optimista».

El resto de la grabación da vueltas sobre la idea de ese reencuentro romántico que no deja a FINNEAS dormir por las noches. El artista reflexiona que «nunca se nos dio bien ser amigos» y anticipa el día en que él y su persona amada vuelvan «porque estoy harto de ser tu ex». Al final le propone: «¿te puedo llevar a un concierto a seis meses vista?»

Si la historia de ‘A Concert Six Months From Now’ es, en realidad, de las clásicas, hasta el punto de estar compuesta en un sentido circular, su sonido se debate entre el pop de cantautor de los años 70 y el pop-rock de toda la vida. No hay señales del ambicioso productor que trabaja con Billie Eilish, más bien el de un artista que prefiere permanecer a un lado, aunque el nuevo vídeo de James Blake lo retrate de manera contraria.

01 A Concert Six Months From Now

02 The Kids Are All Dying

03 Happy Now

04 Only a Lifetime

05 The 90s

06 Love Is Pain

07 Peaches Etude

08 Hurt Locker

09 Medieval

10 Someone Else’s Star

11 Around My Neck

12 What They’ll Say About Us

13 How It Ends