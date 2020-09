FINNEAS: «Mi nuevo material es diferente, no me gusta repetirme a mí mismo»

FINNEAS se encuentra de promoción tras el estreno de su nuevo single, ‘What They’ll Say About Us’, el pasado 2 de septiembre, y nos atiende amablemente vía Zoom en una charla de apenas 10 minutos que al final terminan siendo 7 por razones de tiempo. La agenda promocional de Finneas es apretada ya que el artista básicamente se encuentra en la cima de la industria de la música gracias a su trabajo como compositor y productor en el álbum debut de Billie Eilish, su hermana.

Este disco ha valido a Finneas la obtención de varios Grammys -entre ellos el de Álbum del año, Canción del año y el de Mejor productor- y de hits multimillonarios como ‘bad guy’, ‘bury a friend‘ o ‘when the party’s over’, tema, este último, del que Finneas es compositor único, como de ‘ocean eyes’. Como artista en solitario, el joven de 24 años ha firmado canciones preciosas como ‘Angel’, ‘Break My Heart Again’ o la recién estrenada ‘What They’ll Say About Us’ y acaba de reeditar su EP de 2019, ‘Blood Harmony‘. Y como productor ha trabajado con Selena Gomez (‘Lose You to Love Me‘), Halsey (‘I Hate Everybody‘) o Tove Lo (‘Bikini Porn’). Unos pocos minutos con él no dan para hablar de mucho, pero este ha sido el resultado.

Has dicho que amas «cada segundo» de tu nuevo disco. ¿En qué porcentaje está completado?

Realmente el disco no está terminado. Estoy trabajando en canciones. Cuando era más joven agrupaba todas las composiciones que terminaba en «álbumes» aunque después estas no terminaran formando parte del mismo disco, y esto es lo que sigo haciendo. El disco no está acabado ni tiene portada ni nada aún… Simplemente estoy trabajando en un montón de material y estoy muy contento y emocionado con todo lo que estoy escribiendo y grabando.

¿’What They’ll Say About Us’ es el primer single o lo ves más bien como un tema suelto?

Es un single ahora. Me encanta esa canción y espero que tenga una vida longeva, pero creo que tiene más sentido como canción suelta. No sé si estará en el disco, ya que el disco está lejos de estar terminado, pero me gusta mucho así que es posible que la incluya.



¿’Angel’ entonces va a quedar como canción perdida?

Lo bueno de plataformas como Spotify es que nada se pierde realmente, todo está disponible ahí para siempre. Me encanta ‘Angel’, es una de mis canciones favoritas de las que he escrito, porque la escribí cuando mi novia (Claudia) y yo empezábamos a enamorarnos. ¡Gracias por recordarla!

¿En el disco va a haber colaboraciones?

No estoy seguro.

Tu EP ‘Blood Harmony’ acaba de ser reeditado. ¿De qué canción de este trabajo estás más orgulloso?

Mi canción favorita de ‘Blood Harmony’ es ‘I Lost a Friend’. La gente suele escribir canciones de amor, y esa es la primera canción que escribí sobre una amistad (NDE: él utiliza el término «friendship love song») que había perdido. Pero estoy orgulloso de todo el EP.



¿Cómo comparas ‘Blood Harmony’ con el nuevo disco en el que estás trabajando?

Mis nuevas canciones representan una evolución respecto al material incluido en ‘Blood Harmony’. Si te gusta ese EP te encantará mi nuevo material, pero a la vez este nuevo material es diferente porque no me gusta repetirme a mí mismo, prefiero hacer cosas nuevas. Es diferente, pero creo que a la gente le gustará.

Después de ganar varios Grammys y de firmar el álbum más vendido de 2019… ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido?

Como persona que trabaja en la industria de la música, para mí lo más importante es amar lo que haces. Yo siempre animo a la gente a que esté orgullosa de su propio trabajo. No puedes estar preocupado por otros factores: tienes que hacer música que realmente te guste.



¿Estás contento con la acogida del público a ‘No Time to Die’?

Hacer la música para una película es un asunto complicado porque no la haces para tus fans en concreto, sino para los fans de esa película, y los fans de ‘James Bond’ no tienen por qué serlo de nuestra música. Simplemente, nos sentimos muy afortunados de poder haber formado parte de ese universo. Escribir ‘No Time to Die’ ha sido una experiencia muy emocionante y satisfactoria, y yo estoy muy orgulloso de la canción.

Has dicho que no quieres que el disco de Billie salga durante la pandemia, que quieres que sea el disco que la gente «baile» después de ella. ¿Os están saliendo canciones a lo ‘bad guy’? ¿Será un disco al menos más luminoso? ¿El sonido de ‘my future’ es indicativo de lo que encontraremos en él?

Realmente no tengo una respuesta a tus preguntas. Estamos trabajando a tope en un montón de música y estoy muy emocionado por que la gente la escuche.