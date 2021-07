James Blake ha estrenado ‘Say What You Will’, un tema co-producido por Dominic Maker y Jameela Jamil, pareja del cantante, compositor y productor británico. ‘Say What You Will’ es el primer single de su nuevo disco y es, también, una de las canciones más abiertamente soul-pop que ha escrito Blake jamás. Con perdón de casi todo lo ofrecido en ‘Assume Form’, es probablemente su composición más retro-pop y con más estética de clásico, una que le sirve a Blake para lucirse en lo vocal.

‘Say What You Will’ es efectivamente el primer avance de un disco que llevará por título ‘Friends That Break Your Heart’ y que verá la luz el 10 de septiembre. Su tracklist presenta 12 pistas y colaboraciones con SZA, entre otras.

- Publicidad -

01 Famous Last Words

02 Life Is Not The Same

03 Coming Back [ft. SZA]

04 Funeral

05 Frozen [ft. J.I.D and SwaVay]

06 I’m So Blessed You’re Mine

07 Foot Forward

08 Show Me [ft. Monica Martin]

09 Say What You Will

10 Lost Angel Nights

11 Friends That Break Your Heart

12 If I’m Insecure

Como se ha ido adelantando estos días, en el nuevo lanzamiento de James Blake está involucrado FINNEAS, hermano de Billie Eilish, pero no como productor o co-productor, lo cual no sería raro, pues FINNEAS ha producido últimamente a gente como Demi Lovato o Tove Lo, además de a su hermana; sino como protagonista de este videoclip en el que Blake se ríe de sí mismo de la mejor manera posible.

- Publicidad -

En el clip, Blake juega con la idea de que FINNEAS le ha reemplazado en términos de popularidad: FINNEAS, inspirado por la música de Blake desde siempre, es capaz de ganar más Grammys y de ser más reconocido que el pionero artista de post-dubstep en todos los sentidos, hasta el punto de que Blake termina programado como telonero del estadounidense.

een>