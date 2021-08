Yves Tymor / The Asymptotical World

Si Alejandro Sanz llegó a llamar a su último disco ‘El Disco‘, Yves Tumor es más bien lo contrario, eligiendo títulos tan sencillitos para sus álbumes como ‘Heaven for a Tortured Mind’ o, como en el caso que nos ocupa, ‘The Asymptotical World’. Podría parecer un poco boutade llamar así a un EP de seis canciones, pero tiene cierto sentido, porque, empezando por esa referencia a las asíntotas, en este nuevo trabajo Sean Bowie nos lleva con su música por una realidad alternativa que existe en la mente, como hiciera SOPHIE en muchos temas de ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides’. A cargo de Actual Objetcs, el videoclip para ‘Jackie’ (primer tema que conocimos del EP) jugaba ya con la psicodelia y con las continuidades entre varios mundos, mientras Yves decía con especial desgarro eso de “refuse to eat a thing”.

De nuevo se vuelven a mezclar distintos géneros musicales, y aquí encontramos glam rock, pop punk, nu gaze, dreampop, incluso el metal popero de los dosmiles, pero todo esto formando otra masa distinta, que es la que le artiste usa para moldear. Esto podemos verlo especialmente en el cambio que tiene en sus interludios la estupenda ‘Crushed Velvet’, en los ecos a My Bloody Valentine o Bring Me The Horizon en ‘…and Loyalty is a Nuisanche Child’ o en ‘Tuck’, la colaboración con Agnes Gryczkowska y Alex Johnson -la banda de noise industrial NAKED-, que nos recuerda a las últimas aventuras de Grimes. Precisamente con Chris Greatti, que ha trabajado para ella (además de para Poppy o YUNGBLUD), es con quien ha contado Yves para la producción, además de con su viejo colaborador Yves Rothman.

- Publicidad -

“They say I’m self-absorbed / I put my guard up / it’s so familiar (…) I touch the hand of my lord / it’s so familiar / how can I miss you? / you’re so familiar” canta Yves en el tema donde quizás destaca más la letra, ‘Secrecy is Incredibly Important to the Both of Us’, y que ha sido descrito por la periodista Guia Cortassa como “un cruce entre Prince y Ariel Pink”. Realmente la canción tiene cierto toque bowiesco que es, por otro lado, extensible a toda la obra de Yves Tumor; a su capacidad y su empeño en, más que fusionar géneros, hacerlos desaparecer y formar otra cosa.

- Publicidad -