Lizzo arrasó hace un par de temporadas con un par de singles, ‘Truth Hurts’ y ‘Good as Hell’, que eran más viejos todavía, por lo que había curiosidad por escuchar el nuevo material que estaba preparando. Su nuevo single, ‘Rumors’, es la gran novedad internacional de la semana que puedes escuchar ya en nuestra playlist «Ready for the Weekend».

‘Rumors’ es una producción de Ricky Reed, productor de ‘Truth Hurts’, que cuenta con Cardi B como artista invitada. Cardi, que se apunta a un bombardeo, deja otro de sus versos empoderados sacando todo el provecho al concepto de la canción. «Todos los rumores son ciertos, mi culo y mis tetas son falsos, Cardi no está aquí, es una máquina, nadie escucha la música, los streamings están comprados, hasta en los blogs internacionales publican mentiras en idiomas que no entiendo».

La canción está hecha a medida para Lizzo: tiene un «groove» funky, es uptempo y a la vez pone énfasis en el sonido de unas trompetas. Es divertida y tiene un punto irónico y caricaturesco. Básicamente es como un híbrido entre ‘Juice’ y ‘Truth Hurts’, pero a la vez no suena como un sucedáneo de estas sino como una composición totalmente nueva.

A su vez, la letra de ‘Rumors’ ataca a los trolls con toda la actitud por la que Lizzo es conocida, con guiño a la pandemia incluido: «el año pasado pensé que se me iba a ir la pinza leyendo toda la mierda de internet», «os pasáis el tiempo intentando derribar a una mujer, si creías que soy escandalosa porque llevo el culo al aire espera que me dejen salir de casa». Y además apunta: «no, no me he follado a Drake todavía». Os dejamos con su videoclip inspirado en la Antigua Grecia.



