¿Se empiezan a amontonar los macrolanzamientos cuando en medio año no los ha habido? Eso parece: The Weeknd inicia «esta noche» su nueva era, Drake ha dicho que su nuevo disco está a la vuelta de la esquina y ahora Lizzo también prepara su «nueva era», como ha dicho en sus redes sociales. Su último post de Instagram, publicado este domingo, dio a entender que una noticia se avecina hoy mismo, y no era otra que la de su próximo single, ‘Rumors’, para el 13 de este mes.

El disco de Lizzo no será el segundo aunque lo parezca: ‘Cuz I Love You‘ fue su debut en una multinacional pero antes llegaron varios singles sueltos, mixtapes y epés, de los cuales se extrajeron algunos de sus éxitos, como ‘Good as Hell’, ‘Boys’ o la bobalicona ‘Phone’. Sí será el álbum que la confirme -o no- como una de las grandes, pues el éxito de ‘Truth Hurts’, ‘Juice’ y la reeditada ‘Good as Hell’ -con remix de Ariana Grande- catapultaron su carrera hacia la cima en el momento más inesperado, para de repente darse de bruces con el coronavirus.

Qué sonido puede preparar Lizzo para su regreso es un misterio cuando ha terminado enemistada con los compositores de ‘Truth Hurts’ debido a la polémica de su autoría. A la espera de conocer si el productor de aquel éxito, Ricky Reed, ha vuelto a trabajar con Lizzo, la cantante se ha dejado ver en el estudio con nada menos que Mark Ronson, últimamente involucrado en proyectos de Vampire Weekend o Miley Cyrus o en el suyo propio; mientras Ian Kirkpatrick, productor de Dua Lipa, ha declarado durante una conexión en directo haber hecho unas «20 canciones» con Lizzo, de las cuales «tres formarán parte del álbum seguro».

Ya a principios de año, Lizzo había confirmado que su nuevo disco estaba en el horno. En concreto declaró que solo le faltaban un par de temas para completarlo, pero que ya tenía suficientes canciones para empezar a armarlo. Pasados varios meses, y tras ese post en Instagram, parece que ya ha preparado uno de esos temas para su regreso.

A todo esto hay que añadir que Lizzo parece haber adelantado su nuevo single en un TikTok reciente. En el audio se aprecia la voz autotuneada de Lizzo y algunos insiders apuntan a que el tema contará con la participación de un rapero o rapera megamoso. Se menciona a Cardi B pero también a Megan Thee Stallion. Parece que la colaboración con Justin Timberlake permanecerá guardada en un cajón por ahora. Pronto saldremos de dudas.