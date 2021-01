Qué esperar del próximo disco de Justin Timberlake… aparte de a Timbaland

Justin Timberlake ha dicho que su próximo álbum está «casi terminado». El sucesor de ‘Man of the Woods‘, el disco que peor críticas ha recibido de toda su carrera por la sensación de postureo que dejaba su apropiación de la estética del mundo rural, puede llegar este mismo año y hay ganas de que un disco de Justin vuelva a molar tanto como ‘FutureSex/LoveSounds’ -uno de los mejores de la década pasada- o ‘The 20/20 Experience’. Al fin y al cabo, estos llegan de uvas a peras: te descuidas y, desde el último disco de Justin Timberlake, te has graduado, casado, convertido en padre o mudado a la otra punta del planeta.

El artista estadounidense, tan en boca del público español después de que Rosalía sampleara ‘Cry Me a River’ en su angelical balada ‘Bagdad’ (¿alguien recuerda que ‘Man of the Woods’ y ‘El mal querer‘ salieron el mismo año?), en absoluto ha mantenido en secreto que ha vuelto al estudio. Y no solo para grabar la banda sonora de la película ‘TROLLZ 2: Gira Mundial’ en la que comparte canciones con SZA (‘The Other Side’) o Anderson .Paak (‘Don’t Slack’). En los últimos meses, el autor de ‘SexyBack’ se ha dejado ver en las redes con su productor de confianza desde hace más de 20 años, Timbaland (sí, otra vez), y también con la revelación Lizzo; el rapero favorito de la industria, Ty Dolla $ign, quien lo mismo aparece en un tema de Post Malone que en uno de Little Mix; e incluso con las hermanas Haim, sin que el propósito de ninguna de estas colaboraciones se conozca por ahora.

Hay quien sí parece tener información de primera mano sobre una de estas colaboraciones. Un «insider» de Popjustice informa que Justin Timberlake y Lizzo efectivamente han grabado una canción juntos en la que también participa el rapero Meek Mill. Esta persona afirma haber escuchado fragmentos de dos canciones nuevas de Justin y asegura que estas presentan un «sonido muy R&B y hip-hop» y que la canción con Lizzo «instrumentalmente suena como una canción de rap, tiene ese rollo animado del trap». Ambas grabaciones suenan «como ‘FutureSex/LoveSounds’ pero en el estilo de trap de 2018 o 2019». Es decir… ¿cómo ya esperábamos? Siempre es interesante, no obstante, esperar qué pueden haber cocinado esta vez los artífices de maravillas del pop-R&B contemporáneo como ‘My Love’, ‘Suit & Tie’ o ‘Don’t Hold the Wall’. Justin, ¡deja la granja! ¡Vuelve al futuro!

Al margen de estas declaraciones dejadas en un foro de música pop que no han sido verificadas, aunque hay que decir que los «insiders» de ese foro suelen ser fiables, de la boca de Justin también ha salido información interesante en relación a su próximo trabajo. El autor de ‘Justified’ ha buscado «trabajar con gente joven y fresca» y ha confirmado haber pasado tiempo en el estudio no solo con viejos amigos como el mencionado Timbaland, su mano derecha Danja (productor de ‘Gimme More’ de Britney Spears y ‘Bad Girls’ de M.I.A., entre otras) y Hit-Boy (productor ‘Niggas in Paris’ de Jay-Z y Kanye West o ‘Sorry’ de Beyoncé) sino también con «nuevos chavales» como KAYTRANADA, el productor canadiense autor de ‘BUBBA‘, conocido por sus beats de house artesanos, coloridos y orgánicos.

Hay ciertas expectativas por que el sexto álbum de Justin Timberlake sea bueno: el anterior dejó el listón bastante bajo, y entre que su actuación en el intermedio de la Super Bowl pasó algo desapercibida, su homenaje a Prince recibió tibias críticas, y que no pasa un año sin que salgan voces críticas que recuerdan que fue él quien le destapó la teta a Janet Jackson, su imagen no está exactamente en las nubes. Aunque tampoco es que la «imagen» importe mucho cuando el público -en general, ajeno a estas polémicas- es aún capaz de convertir una canción como ‘CAN’T STOP THE FEELING!’ en el mayor éxito comercial de su año. ¿Puede que a Justin se le haya apagado la llama y deba volver con Max Martin? Mejor no llamar a la mala suerte…