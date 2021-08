Selena Gómez relata sus peores experiencias como chica Disney

La actriz y cantante Selena Gómez ha aprovechado la presentación de su nueva serie para la plataforma de streaming Hulu, ‘Only Murders in the Building’, para relatar su experiencia en el canal de Disney en su época adolescente.

«Renuncié a mi vida en favor de Disney siendo muy joven, y no sabía lo que estaba haciendo», ha explicado la artista. «Simplemente, me dedicaba a correr por el set de rodaje», prosigue. Selena saltó a la fama en 2007, a la temprana edad de 14 años como Alex Russo, personaje que interpretaba en la serie ‘Los magos de Waverly Place’. También participó en algunos episodios de ‘Hannah Montana’, ‘Sunny, entre Estrellas’ y ‘Zack y Cody: Todos a bordo’.

«Todavía vivo con la sensación de que la gente me sigue viendo como una chica Disney», ha afirmado. No es la primera vez que otras chicas Disney relatan experiencias similares respecto a la época de Disney Chanel, Miley Cyrus (Miley Stuart en ‘Hannah Montana’), Demi Lovato (Sunny Monroe en ‘Sunny, entre Estrellas) o Bella Throne (CeCe Jones en ‘Shake It Up) son algunos ejemplos de chicas Disney que han explicado lo han supuesto para sus futuros esos papeles y lo difícil que es romper esa imagen frente al público.

«Ese era mi trabajo en cierto modo: ser perfecta. Te consideran una figura a la que los niños admiran, y allí se lo toman en serio», continúa explicando la artista. Un testimonio muy similar al de Bella Throne en una entrevista con Fox News: «Definitivamente hay mucha presión a ser perfecta bajo la mirada de Disney y creo que ahí es donde la cadena lo hace mal en cierto modo porque hacen parecer que los niños son perfectos».

Selena Gómez ahora mira hacia el futuro intentando hacer las cosas lo mejor posible. Después de publicar su primer EP en español, ‘Revelación‘, a principios de año ahora vuelve a la «pequeña pantalla» en Hulu con ‘Only Murders in the Building’: «Resulta muy agradable regresar a la pequeña pantalla y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo».