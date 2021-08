Doja Cat arrasa; Demi Lovato no saca partido a su disco más importante

Hits

Corría el mes de junio cuando nombrábamos ‘Planet Her’ de Doja Cat uno de los discos del verano, pero en aquel momento desconocíamos hasta qué punto. Dos meses después de su edición, la cantante volverá esta semana al top 2 del Billboard 200, la máxima posición que ha alcanzado en principio contenida por Tyler the Creator, ahora mismo por Billie Eilish, y en otras ocasiones por Olivia Rodrigo. En cualquier caso, ‘Planet Her’ ya es uno de los mayores éxitos del año en Estados Unidos, y también sus datos son buenos o muy buenos en otros territorios dependiendo de a qué país preguntes. El álbum de Doja Cat continúa en el top 10 británico y en el top 15 español, donde esta semana sube y alcanza un nuevo máximo: el número 14.

Mediatraffic estima que se han vendido el equivalente a unas 700.000 copias en todo el mundo de ‘Planet Her’, pero lo mejor es la solidez de sus cifras, la fidelidad que encierran semana tras semana. Tiene 60 millones de oyentes mensuales en Spotify, de hecho Doja Cat es la primera rapera en rebasar esa cifra, y los éxitos en el disco se le están multiplicando.

La cantante que tanto tiene que agradecer a TikTok triunfaba primero con ‘Kiss Me More’, un tema que supera los 625 millones de streaming en Spotify, y después ha visto cómo sumaba ‘Need to Know’, se viralizaba de manera espontánea ‘Ain’t Shit’, y ahora mismo ‘Woman’, que siempre fue una de nuestras canciones favoritas del disco. Efectivamente, mientras ‘Need to Know’ y ‘Ain’t Shit’ continúan en el top 40 británico, esta semana se incorpora al mismo ‘Woman’ directo al puesto 26. Hay ‘Planet Her’ para rato, quién sabe si hasta los 2 millones de unidades y más allá. Alguien está ocupando claramente el espacio que ha dejado en el mercado Rihanna.





Flops

En el otro lado de la moneda, una campaña en la que todo ha salido mal es la de Demi Lovato. Su disco confesional tras una crisis personal que casi se la lleva por delante no ha sabido conectar con el público. ‘Dancing with the Devil… The Art of Starting Over‘ era promocionado erróneamente con sendas baladas tan demodé como ‘Anyone’ y ‘Dancing with the Devil‘, dejando de lado los muchos aciertos pop que contenía después.

En un momento de abril parecía claro que ‘Met Him Last Night’, el dúo con Ariana Grande, iba a ser el gran bop y el gran salvador del disco, se llegó a decir que el vídeo estaba realmente a puntito. 5 meses después, el vídeo parece un espejismo, la canción ha perdido todo su momentum y el álbum hace rato que ya no está en las listas: resistió 8 semanas en el Billboard 200 y únicamente 4 en el top 100 británico.

La propia Demi parece haber pasado página del disco, centrada en otros proyectos, y el anecdótico vídeo que se acaba de sacar para ‘Melon Cake’, grabado con muy poco dinero, apunta en esa dirección. Por supuesto, su tratamiento de la bulimia de Demi Lovato es relevante, pero perdido en filtros y efectos de Instagram, no logra presentar el tema de manera atractiva para el público casual que aún no conociera la canción. ¿No habría sido mejor opción apostar por la divertida ‘My Girlfriends Are My Boyfriend’, que habla de la nueva identidad de género de Demi Lovato?

La columna «Hits & Flops» no pretende enfrentar a unos artistas con otros, sino analizar desde el punto de vista del márketing las campañas mejor y peor encarriladas por los sellos discográficos. Para números anteriores, pincha aquí. La calidad de los discos al margen de su alcance comercial, es analizada en la sección «Discos».