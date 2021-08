Demi Lovato anuncia nueva colaboración junto con G-Eazy

La cantante ha confirmado mediante varias publicaciones en sus redes sociales que está preparando nueva música. Pero no estará sola en esta nueva etapa, el rapero G-Eazy la acompañará.

Apenas han pasado unos meses desde el lanzamiento de su primer álbum en cuatro años, ‘Dancing With The Devil… The Art of Starting Over‘, un proyecto que relata la dura experiencia de la cantante con las drogas en 2018, y Demi Lovato continúa preparando su nueva etapa. «Se avecinan grandes cosas…», escribía en Instagram para anunciar su siguiente colaboración con G-Eazy. Este será su segundo single después de su colaboración con Ariana Grande, ‘Met Him Last Night’.

‘Breakdown’ será el nombre del tema. No solo se trata de un single de Lovato, también estará en el próximo álbum de estudio del rapero, ‘These things happen too’. Además, está confirmado que la canción formará parte de la banda sonora de la serie ‘Titletown High’, que se estrena en Netflix la semana que viene, exactamente el 27 de agosto. Y aunque se sabe que la colaboración vendrá acompañada de un videoclip, aún no se sabe la fecha exacta de lanzamiento. Pero teniendo en cuenta el estreno de la serie, no debe faltar mucho.

El argumento de la serie se centrará en Georgia (Estados Unidos), en el fútbol americano, en la importancia de ganar y en un equipo de escuela secundaria de dicho deporte que se encontrará con rivalidades, romances y algún que otro problema de la vida. Foto de: Angelo Kritikos.







