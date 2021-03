Demi Lovato opta por el sonido ‘James Bond’ en su momento más crudo

Qué alegría tener a Demi Lovato de vuelta, conscientes de que hubo una noche en que casi la perdemos. El próximo 2 de abril, esto es, tan pronto como la semana que viene, publicará su nuevo álbum llamado ‘Dancing with the Devil’, y viene presentado hoy por el corte titular. Es, además, el tema principal del documental de Lovato para Youtube, en el que habla sin tapujos sobre sus adicciones y también sobre los abusos sexuales que ha sufrido.

Es el momento de escuchar el mensaje de Demi Lovato y la letra de ‘Dancing with the Devil’ es cruda y directa, pues apela al momento en que se autoconvencía de que tan solo sería «una raya blanca más» o a aquel en el que rezó por no estar llegando al final de sus días. La cantante ha interpretado el tema en directo y es realmente emocionante verla en perfecto estado de voz interpretándolo.

- Publicidad -

La elección musical es, en cambio, más discutible. ‘Dancing with the Devil’, bajo la producción de Mitch Allan, suena inequívocamente a James Bond, y es bastante extraño que en el momento de mayor crudeza vital de toda la carrera de Demi Lovato, haya elegido un sonido tan de película. La música de John Barry para la citada saga se caracteriza por su solemnidad, pero también por su ampulosidad. Hay acción, pero al poco tiempo la olvidas. No parece el fondo más adecuado para una canción que se arranca el corazón con la mano; más bien parece una grabación de Christina Aguilera (quien hasta parece presente en algún coro) de hace 5 o 15 años. ¿Cuántos hace que Conchita Wurst ganó Eurovisión con un corte de este estilo?

Sabiendo que Ariana Grande colabora en el álbum, es difícil no acordarse de cómo esta sorteó el momento más duro de su vida: su regreso al pop después de que 22 de sus fans murieran en un atentado terrorista tras un concierto suyo. ‘No Tears Left to Cry‘ aún es una canción sutil, futurista y profundamente emocionante. Tan buena que parece increíble que existiera, que pudiera salir a partir de aquel horror. Demi Lovato ha querido hacer algo más atemporal y personal, pero su opción suena añeja, a su lado. Por suerte, parece que habrá mejores cosas en el disco. En la reseña de Ew definen ‘Fifteen Minutes’ como un «banger» y ‘The Way You Don’t Look at Me’ como una «canción destacada».

- Publicidad -

Prelude

1. Anyone

2. Dancing with the Devil

3. ICU (Madison’s Lullabye)

The Art of Starting Over

4. Intro

5. The Art of Starting Over

6. Lonely People

7. The Way You Don’t Look At Me

8. Melon Cake

9. Met Him Last Night (feat. Ariana Grande)

10. What Other People Say (Demi Lovato & Sam Fischer)

11. Carefully

12. The Kind of Lover I Am

13. Easy (Demi Lovato & Noah Cyrus)

14. 15 Minutes

15. My Girlfriends Are My Boyfriend (feat. Saweetie)

16. California Sober

17. Mad World

18. Butterfly

19. Good Place



¿Qué te ha parecido 'Dancing with the Devil'? A mí me ha gustado!

Es bonita, pero un poco sin más

No me ha gustado, la verdad Ver resultados