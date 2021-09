‘DONDA’, de Kanye West, entra en el top 5 de la lista de álbumes

Rauw Alejandro continúa en el top 1 de la lista de álbumes con ‘VICE VERSA’, C. Tangana sustituye a Olivia Rodrigo en el segundo puesto con su disco ‘El Madrileño’ y Camilo sube un puesto esta semana, del 5 al 4, con ‘Mis Manos’.

A pesar de todo, la entrada más llamativa ha sido la de Kanye West, ya que ha sido la más fuerte llegando al top 5 con su álbum ‘DONDA‘, su último disco que, aunque ha tenido bastante éxito en las listas de streaming, lleva más de un año retrasándose. Por otra parte, el mayor incremento de esta semana ha sido para Aitana y sus ’11 RAZONES’, que ha quedado muy cerca de West, en el número 9.

Las nuevas entradas son abundantes. Halsey ha entrado en el top 12 con su disco ‘If I Can’t Have Love, I Want Power‘; le sigue Nicky Jam con ‘Infinity’; más abajo, en puesto 24, entran OneRepublic con ‘Human’; en el 49 ha entrado María Becerra con su álbum debut ‘Animal‘; CHVRCHES llegan al puesto 52 con ‘Screen Violence‘; The Beach Boys entran en el 77 con ‘Feels Flows The Sunflowe’; en el 84 Leprous con ‘Aphelion’; Alex Gárgolas en el 94 con ‘Gárgolas Forever’ y finalmente, en el puesto 98, Turnstile con ‘Glow On’.

La única reentrada esta semana ha sido para Niall Horan con su disco ‘Heartbreak Weather’ en el puesto número 91.

