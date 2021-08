‘Donda’ de Kanye West arrasa en streaming… pero decepciona a la crítica

‘Donda’ de Kanye West veía la luz este domingo después de tres «listening parties» celebradas en diversas ciudades de Estados Unidos y varias fechas confirmadas que después no se cumplieron. Y, al parecer, sin el consentimiento del propio Kanye, como él mismo ha confirmado en Instagram. El caos habitual en el mundo de Kanye West, un caos que llevamos viviendo especialmente desde los tiempos de aquel «disco vivo» que fue ‘The Life of Pablo‘ y que no sabemos cuándo Kanye dejó de editar… si alguna vez lo hizo.

El décimo álbum de estudio de Kanye se presenta al mundo como un trabajo complicado, de 27 pistas nada menos (las cuatro últimas son versiones alternativas), alcanzando las casi dos horas de duración como si de un disco doble se tratase, y con una portada completamente negra y opaca. En realidad muchas de las composiciones ni siquiera suenan acabadas y la razón no es que la mayoría de ellas no tengan bases rítmicas. Por lo menos la producción se puede decir que suena mejor acabada que la de ‘ye‘. Por otro lado, esta vez los colaboradores son especialmente polémicos: por alguna razón a Kanye le ha parecido buena idea invitar a DaBaby y a Marilyn Manson a este disco dedicado a su madre, aunque visto su gusto por la controversia no sorprende.

A pesar de lo difícil que lo ha puesto Kanye con este disco larguísimo en el que no es tan fácil como antes hallar singles claros, quizá porque tampoco ha sido la intención, el disco ha despertado tanta curiosidad (con el «hype» que había como para no hacerlo) que está batiendo varios récords de escucha en Apple Music y en Spotify, donde ya puede presumir de haber protagonizado el mejor debut para un disco de la historia de la plataforma sueca, desbancando a su amiga Taylor Swift (que ha preferido apoyar a Halsey en Twitter) y su ‘folklore’.

Las cifras que están dejando las pistas de ‘Donda’ por separado vuelven a ser fantásticas y por supuesto están al alcance de muy pocos: la totalidad del álbum ronda el top 50 del global de Spotify, con ‘Jail’ por encima de los 9 millones de streamings diarios tanto el domingo de lanzamiento como este lunes. Mientras en España un par de temas luchan por entrar al top 100 (‘Jail’ y el entonado por The Weeknd), en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos puede pasar cualquier cosa, puesto que Kanye West está ocupando el top 10 de Spotify US al completo. HDD estima por tanto que el disco será holgadamente número 1 en el Billboard la semana que viene con tantos streamings como para equivaler a 300.000 copias vendidas, aun habiéndose editado en domingo.

A espera de que pase el tiempo suficiente para comprobar qué lugar ocupa ‘Donda’ en la discografía de Kanye o cualquiera de sus pistas sueltas en una hipotética lista extendida de mejores canciones del rapero, de momento ‘Jail’ es por tanto la canción que más está gustando en Spotify, seguida de ‘Hurricane’ con The Weeknd y ‘Off the Grid’, la tercera de las cuales es una de las pocas composiciones del disco que entran dentro de los cánones del hip-hop convencional. ‘Ok Ok Pt. 2’ sorprendentemente ocupa la cuarta posición a pesar de no distinguirse demasiado de la original (apenas cuenta con la producción adicional de Louis Bell) y a continuación les siguen ‘God Breathed’, ‘Praise God’, ‘Moon’, ‘Jonah’, ‘Believe What I Say’ y ‘Junya’.

Cabe preguntarse hasta qué punto las escuchas recibidas por ‘Donda’ en sus primeros días de lanzamiento se deben a la pura curiosidad o a que el disco está gustando de verdad a la audiencia. Es pronto para saberlo pero la crítica tampoco lo está aplaudiendo de manera unánime. Dejando de un lado el 0 que le ha plantado The Independent a raíz de que DaBaby y Manson aparecen en el álbum, Pitchfork y NME lo han puntuado con un 6 y la media agregada de Metacritic apunta ya a su disco peor valorado junto a ‘Jesus is King‘.