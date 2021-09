Malta, uno de los pocos países del mundo con más población totalmente vacunada que España, por encima del 80%, basará gran parte de su campaña turística de este otoño en la música pop. El que es uno de nuestros países favoritos en Europa por su mezcla de culturas latina, árabe y británica, también deja notar su proximidad con Italia en su excelente gastronomía.

Como en otras ocasiones, el país de Chiara enfocará gran parte de su estrategia publicitaria de turismo en la cultura en general y la música en particular a través de varios conciertos agendados en Malta que tendrán lugar durante los próximos meses, entre ellos un concierto que aúna pop y música clásica, y otro más relacionado con la electrónica.

- Publicidad -

El 24 de septiembre se celebra un concierto de la BBC Concert Orchestra bajo el nombre de ‘It’s a Kind of Magic – The Queen Story’. En él, una orquesta de 60 músicos interpretará éxitos de Aretha Franklin, John Lennon y Led Zepellin y muchos otros, con la presentación de Tony Hadley de Spandau Ballet, y la voz de Tony Vincent del musical de Queen ‘We Will Rock You’. Se interpretarán de hecho ‘Somebody To Love’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Are the Champions’, ‘Bohemian Rhapsody’ y más temas de la que fue la banda de Freddie Mercury. Las entradas para este evento están disponibles aquí.

Por otro lado, el 28 de septiembre, Pete Tong realizará también un concierto con la Heritage Orchestra (HER_O) dirigida por Jules Buckley, en el que reimaginará parte de su repertorio en ‘Classic House’, ‘Ibiza Classics’ y ‘Chilled Classics’. Las entradas para el show de Pete Tong también están a la venta.



Aunque más conciertos se anunciarán en breve de cara a los próximos meses, ya hay otros anunciados y, antes de todo esto, este mismo 17 de septiembre, será el turno de Mala Rocks Concert, un show al aire libre en el que actuarán artistas como Destiny, este año representante del Festival de Eurovisión, junto a varios artistas locales. Todos los shows se adaptarán a las medidas anti-covid.

- Publicidad -