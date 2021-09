Tras el éxito cosechado en su formato adaptado, reuniendo a 40.000 asistentes en el Estadio Wanda Metropolitano, el Festival Río Babel volverá en 2022 con su formato original. En su regreso, el festival madrileño cambia de ubicación a la Caja Mágica, por lo que crece en dimensiones y aforo para su nueva edición, que se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2022.

El primer cabeza de cartel confirmado en Río Babel 2022 es C. Tangana. El artista presentará su disco ‘El Madrileño‘ por primera vez en directo. Un directo muy esperado tras el éxito de dicho álbum, de sus singles de presentación y la viralización de su «Tiny Desk» pero que todavía no ha podido llevarse a cabo a pesar de lo vibrante y rico que suena el trabajo, casi hecho para ser tocado en vivo. Las entradas salen a la venta el 16 de septiembre a las 12.00 horas en la web del festival.

No en vano, Antón compartió una pequeña muestra de lo que podría ser el concierto de ‘El Madrileño’ cuando, hace unas semanas, se subió al escenario de los los MTV MIAW (Millennial Awards) 2021 para interpretar ‘CAMBIA!’ y ‘Párteme la cara’. Eso sí, Río Babel indica que Pucho «ofrecerá un show totalmente renovado para la ocasión en el que demostrará el por qué su eclecticismo, su frescura y su descaro han marcado un antes y un después en la música española».

Por otro lado, C. Tangana volverá esta semana con nueva música. Él es el artista invitado en ‘Ya no vales’, el nuevo single de su amigo y colaborador habitual Alizzz, que sale este viernes 17 de septiembre. ‘Ya no vales’ es presumiblemente el cuarto adelanto oficial del disco de Alizzz después de ‘Todo me sabe a poco’, ‘El encuentro’ con Amaia, ‘Ya no siento nada’ y ‘Salir’. El último single de C. Tangana, ‘Yate‘, se mantiene en el número 21 de la lista de Promusicae.



