Bomba Estéreo / Deja

La música ecologista es música futurista, al menos, según Bomba Estéreo. No les falta razón. En un contexto en el que el cambio climático ya ha dejado de ser una cosa que llegará tarde o temprano para ser una realidad del presente, el futuro de la civilización pasa necesariamente por hibridarse más si cabe con la naturaleza. Las ciudades necesitan menos, muchísimos menos coches, muchísima menos contaminación, más bicicletas, más árboles, más verde en general. ‘Deja’ defiende el cuidado del medioambiente sin que eso implique abandonar la ciudad y transmite su mensaje a través de dos vías que se fusionan en una, el folclor y la electrónica.

Llama la atención que Bomba Estéreo hayan titulado su nuevo disco con una palabra aparentemente tan inane como ‘Deja’. Al fin y al cabo, ‘Deja’ es prácticamente un disco conceptual sobre la necesidad de proteger al planeta que Li Saumet y Simón Mejía han dividido en cuatro secciones marcadas por los cuatro elementos presentes en la naturaleza: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Sin embargo, ‘Deja’ apuesta por un mensaje más universal que político en el que las letras sobre todo nos invitan a dejarnos llevar, a vivir en el momento, y de esto hablan algunas de las canciones destacadas del disco, como la titular: “deja que llorar que no puedes más porque sí puedes / deja de vivir en esta soledad que esta en tu mente”.

La idea de que el ser humano debe recuperar la conexión con el mundo natural no es nueva en el mundo del pop, pero Bomba Estéreo encuentran maneras vibrantes de explorarla en el disco. Cuentan que ‘Deja’ versa sobre “la conexión y la desconexión de los humanos con el planeta, con uno mismo”, y “sobre lo conectados que estamos los seres humanos a los aparatos tecnológicos y a las cosas virtuales y lo mucho que ignoramos las cosas reales”. En la animada ‘Como lo pedí’ cantan que “cuando te olvidas de perder vuelves a ganar”, en la evocadora ‘Se acabó’ manifiestan el final de su tristeza y en el afrobeat de ‘Conexión total’ apuestan por el encuentro físico por encima del digital.

La fusión de folclore y electrónica tampoco es nueva, ni siquiera en la carrera de Bomba Estéreo, pero ‘Deja’ presenta un equilibrio interesante de sonidos tradicionales y mimados paisajes electrónicos que, en ocasiones, incorporan sonidos de ríos y pájaros, aprovechando que el dúo grabó el álbum en la Sierra Nevada de Santa Marta junto a su grupo de músicos. La cohesión de ‘Deja’ es tal que, en la secuencia, conviven el mellerengue de ‘Agua’, en la que Li Saumet interpreta a una Madre Tierra a la que le “corre agua por las venas”; con el estupendo dance-rock de ‘Deja’, los ritmos carnavalescos y cánticos afro-colombianos de ‘Tamborero’ o la densa cumbia de ‘Tierra’, interpretada por un planeta que advierte de su inminente extinción. Las nuevas canciones de Bomba Estéreo anteponen el mensaje y la coherencia a la búsqueda de un hit inmediato, lo cual convierte ‘Deja’ en un álbum mucho mejor que ‘Ayo’ y que suena pensado desde el principio hasta el final.

Aún así no hay que subestimar el poder de un disco como ‘Deja’. Bomba Estéreo han tomado la mejor decisión posible relajándose de las presiones de la industria y optando por regresar a la raíz y, de esta manera, les ha salido una serie de canciones en las que llevan su discurso sonoro más allá sin caer en lo mismo de siempre y sin traicionarse a sí mismos. Musical y emocionalmente esconden matices nuevos. ’Agua’ no puede sonar más vulnerable y desafiante al mismo tiempo cuando la protagonista de la grabación, la misma Madre Tierra, pasa de expresar “déjame sola, no me toques” a “cuídame, lo siento”; ‘Deja’ y ‘Se acabó’ logran transmitir con mucha fuerza la necesidad de seguir adelante a pesar de los problemas y el dúo tampoco se olvida de divertir con los ritmos caribeños de ‘Como lo pedí’ o ‘Soledad’, en las que insisten en la necesidad de vivir en el presente.

‘Deja’ se cierra con ‘Mamo Manuel Nieves’, una grabación en la que el líder espiritual defiende la importancia de combatir el cambio climático y de cuidar la naturaleza. Llegados a este punto da la sensación de que Bomba Estéreo se han ganado concluir el álbum con un mensaje tan explícito. No es que ‘Deja’ no sea explícito en ciertos puntos, pero su mensaje es inspirador, nunca aleccionador, y la música tampoco subestima al oyente en absoluto. Bomba Estéreo sabían que este es el disco que sus seguidores querían de ellos y han cumplido.