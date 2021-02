Bomba Estéreo vuelven donde los dejó el remix de ‘To My Love’, pero mirando a la naturaleza

Bomba Estéreo lo petaron hace un lustro con un disco llamado ‘Amanecer‘ que produjo éxitos multimillonarios en las plataformas de streaming como ‘Soy yo’, ‘Somos dos’ o ‘Fiesta’, el último de los cuales fue reeditado después mediante un remix con la surrealista participación de Will Smith. Los colombianos publicaron después un nuevo álbum, ‘Ayo‘, pero comprobarían que el público a lo que seguía dando era a sus temas viejos. En 2018, el remix de Tainy de ‘To My Love’, hasta entonces un corte medio escondido de ‘Amanecer’, arrasaría en listas para terminar convirtiéndose en el mayor éxito de toda su carrera, con tres años de retraso.

4 años después de ‘Ayo’, Bomba Estéreo vuelven con un nuevo trabajo bajo el brazo que llegará la próxima primavera y de que pueden escucharse ya tres avances. ‘Agua’, ‘Deja’ y ‘Soledad’ avanzan un álbum que, sin abandonar completamente la pista de baile, sí se adentra en la naturaleza. ‘Deja’ versa sobre «la conexión y la desconexión de los humanos con el planeta, con uno mismo», según Li Saumet. «Versa sobre lo conectados que estamos los seres humanos a los aparatos tecnológicos y a las cosas virtuales y lo mucho que ignoramos las cosas reales. Hemos decidido utilizar los cuatro elementos porque forman parte del equilibrio de los seres humanos».

Efectivamente, ‘Deja’ será un trabajo dividido en cuatro secciones, las que marcan los cuatro elementos de la naturaleza: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Con estas cuatro palabras, Bomba Estéreo introducen el single oficial de ‘Deja’, un místico corte, adornado con sonidos de la naturaleza, llamado ‘Agua’ que cuenta con la colaboración de Lido Pimienta -recientemente nominada a los Grammy internacionales- y adopta sonidos propios de ese bullerengue explorado también en ‘Miss Colombia‘.

Más próximos a la pista de baile suenan los otros dos avances de ‘Deja’: el tema titular, de mensaje motivador («deja de decir que no eres na’, que no puedes más, que no eres nada»), empieza con baterías de disco-rock para zambullirse en el deep-house y en los vocoders, y ‘Soledad’ es un medio tiempo electrónico, de ciertos ecos dancehall y house, que «habla de ese amor que sólo dura un momento y se va y no vuelve más». Como véis, ‘Agua’ puede ser el single conceptualmente más importante de ‘Deja’, pero no es el que más repercusión puede alcanzar. ¿O sí?