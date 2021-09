Camilo, Juan Luis Guerra, C. Tangana y Bad Bunny, los más nominados en los Latin Grammy

Hoy se han revelado las nominaciones a los Latin Grammys, que están claramente lideradas por Camilo, que aspira hasta a 10 estatuillas, incluidas Álbum del Año por ‘Mis manos‘ y Canción y Grabación del Año por ‘Vida de Rico’. El siguiente más nominado es Juan Luis Guerra con 6 nominaciones, seguido por C. Tangana con 5 nominaciones y Bad Bunny con 4.

C. Tangana concurre a Disco del Año por ‘El madrileño‘ y a Grabación del Año por ‘Te olvidaste’, pero no a Canción del Año, por lo que en principio no parece el mayor favorito. Además, compite contra sí mismo en «Canción Alternativa», donde por alguna razón ‘Te olvidaste’ aparece nominada junto a ‘Nominao’, que hablaba justamente sobre no estar «nominao». Alizzz está nominado a mejor productor del año y también lo están los ingenieros de sonido de ‘El Madrileño’.

También Love of Lesbian, Arca y Nathy Peluso se han colado en subcategorías rock y alternativas por ‘V.E.H.N.‘, ‘Kick i‘ y ‘Calambre‘. La gala de premios se celebrará el 18 de noviembre. Todas las nominaciones, en la web oficial.

Disco del Año

Pablo Alborán – Vértigo

Paula Arenas – Mis Amores

Bad Bunny – El Último Tour del Mundo

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!

Camilo – Mis Manos

Nana Caymmi – Nana, Tom, Vinicius

Juan Luis Guerra – Privé

Juanes – Origen

Natalia Lafourcade – Un Canto por Mexico, Vol. II

C. Tangana – El Madrileño

Grabación del Año

Pablo Alborán – Si Hubieras Querido

Rauw Alejandro – Todo de Ti

Marc Anthony – Un Amor Eterno (Versión Balada)

Paula Arenas – A Tu Lado

Andrés Calamaro & Julio Iglesias – Bohemio

Camilo – Vida de Rico

Diamante Eléctrico – Suéltame, Bogotá

Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner – Amén

Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra – Dios Así lo Quiso

C. Tangana & Omar Apollo – Te Olvidaste

Caetano Veloso & Tom Veloso – Talvez

Canción del Año

Paula Arenas – A Tu Lado

Diamante Eléctrico – A Veces

Tainny & J Balvin – Agua

Carlos Vives & Ricky Martin – Canción Bonita

Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra – Dios Así lo Quiso

Maluma – Hawái

Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella – Mi Guitarra

Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky – Patria y Vida

Mon Laferte & Alejandro Fernández – Que Se Sepa Nuestro Amor

Pablo Alborán – Si Hubieras Querido

Rauw Alejandro – Todo de Ti

Camilo – Vida de Rico

Mejor álbum vocal pop

Dios los cría – Andrés Calamaro

Mis manos – Camilo

Munay – Pedro Capó

K.O. – Danna Paola

De México – Reik

Mejor álbum de música urbana

Goldo Funky – Akapellah

El ultimo tour del mundo – Bad Bunny

Monarca – Eladio Carrion

Enoc – Ozuna

Lyke Mike – Myke Towers

Mejor canción urbana

A fuego – Farina

Agua – Tainy y J Balvin

Dákiti – Bad Bunny y Jhay Cortez

La curiosidad – Jay Wheeler, Dj Nelson y Mike Towers

Patria y vida – Yotuel, Gente de zona, Descember Bueno, Maykel Osorbo, el Funky

Mejor álbum pop rock

Mira lo que me hiciste hacer – Diamante eléctrico

Mis grandes éxtios – Adan Jodorowsky, The French Kiss

Origen – Juanes

V.E.H.N. – Love of lesbian

El reflejo – Rayos laser

Mejor álbum vocal pop tradicional

Vértigo – Pablo Alborán

Mis amores – Paula Arenas

Privé – Juan Luis Guerra

Doce margaritas – nella

Atlántico a pie – Diego Torres

Mejor canción pop

Adiós – Sebastián Yatra

Ahí – Nella

Canción bonita – Carlos Vives & Ricky Martin

La mujer – Mon Laferte & Gloria Trevi

Vida de rico – Camilo

Mejor Interpretación Reggaetón

Tu veneno – J Balvin

La tóxica – Farruko

Bichota – Karol G

Caramelo – Ozuna

La curiosidad – Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Booker T – Bad Bunny

Condenados – Akapellah

La vendedora de placer – Lito MC Cassidy

Sana Sana – Nathy Peluso

Snow tha product: BZRP Music Sessions, VOL.39 – Bizarrap, Snow Tha Product

Mejor álbum de rock

Curso de levitación intensivo – Bunbury

Control – Caramelos De Cianuro

Los Mesoneros Live desde Pangea – Los MesonerosLuz – No Te Va Gustar

El pozo brillante – Vicentico

Mejor Canción de Rock

Ahora 1 – Vicentico

Distintos – De La Tierra

El Sur – Love Of Lesbian Featuring Bunbury

Hice todo mal – Las Ligas Menores

Venganza – No Te Va Gustar y Nicki Nicole

Mejor Canción Pop/Rock

A veces – Diamante Eléctrico

Cosmos (Antisistema Solar) – Love Of Lesbian

El duelo – Zoé

Ganas – Zoe Gotusso

Hong Kong – C. Tangana & Andrés Calamaro

Mejor Álbum de Música Alternativa

Kick 1 – Arca

Tropiplop – Aterciopelados

Cabra – Cabra

Un segundo MTV Unplugged – Café Tacvba

Calambre – Nathy Peluso

Mejor canción alternativa

Agárrate – Nathy Peluso

Antidiva – Aterciopelados

Confía – Gepe

Nominao – C. Tangana, Jorge Drexler

Te olvidaste – C. Tangana