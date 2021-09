El punk queer de The Muslims le pega una «patada en los huevos» a la policía

The Muslims es una banda de punk y hardcore de Durham, Carolina del Norte que, este viernes, ha publicado su tercer álbum de estudio, ‘Fuck These Fucking Fascists’. Por si el título de «a la mierda esos putos fascistas» no es suficiente claro respecto al discurso de The Muslims, los temas más escuchados de la banda en Spotify se llaman ‘Fuck the Cistem’ y ‘Punch a Nazi’ y su biografía oficial explica que está conformada por «tres moros negros y morenos» antes de concluir con la siguiente sentencia: «tu padre racista es un pedazo de mierda y ESTE NO ES UN LUGAR SEGURO».

Entre los temas destacados de ‘Fuck These Fucking Fascists’ se encuentra el que elegimos hoy como Canción Del Día, ‘Crotch Pop a Cop’, un título que vendría a traducirse en algo así como «pégale una patada en los huevos a la poli». El creciente sentimiento anti-policial -un concepto que cuenta con su propia página de Wikipedia– que se vive actualmente en Estados Unidos, producto de la violencia racial que se vive frecuentemente en las calles del país, es plasmada en este balazo de punk que no se muerde la lengua a la hora de apuntar a sus adversarios.

«Actuáis como si fuerais necesarios, vuestro trabajo no es necesario, la gente os desprecia pero sois unos engreídos, todos los negros están en el cementerio por culpa de vuestro orgullo blanco» es una de las sentencias que deja la letra de ‘Crotch Pop a Cop’, una canción llena de furia especialmente en el estribillo, donde el grupo pasa a retratar una escena de violencia física ejercida contra el cuerpo policial: «pégale una patada en los huevos a los polis y observa cómo caen al suelo, dales más y más, hasta que les duela, o hasta que nos aburramos, lo haríamos todo el día».

En ‘Crotch Pop a Cop’, les tres integrantes de The Muslims, que se hacen llamar QADR, FaraH BaHbaH y ABU SHEA, vuelcan toda su rabia en un punk urgente y despiadado en lo instrumental pero también divertido, y cuyo texto esconde más balas que disparar, pues el grupo explica que practica la «sátira política». La letra de ‘Crotch Pop a Cop’ se dirige a la policía para animarla a «buscarse un trabajo que no mate bebés» y señala que la gente blanca «huele a bacon», antes de abogar por supuesto por «cortarle los fondos a la policía«.



