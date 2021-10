RFTW: Lady Gaga & Tony Bennett, Tirzah, Confeti de Odio, REYKO, George Fitzgerald…

Hoy 1 de octubre salen nuevos discos de Lady Gaga & Tony Bennett, Tirzah, Flores, Brandi Carlisle, Quique González, Pond, REYKO, Kedr Livanskiy, The Body, Salmo, Ray BLK, Juçara Marçal, la banda de lo-fi canadiense Cindy o Headie One.

El viernes llega cargado de novedades con nuevos singles de Vetusta Morla, Ashnikko, La La Love You con Delaporte, Agnes, Chica Sobresalto (una versión de Susana Estrada), çantamarta con rukowsky, IZAL, Ant Cosmos, Connan Mockasin, Tanya Tagaq, SIMONA, Burna Boy con Polo g, Carmen Boza, Cœr de Pirate, Oscar and the Wolf, Molly Sandén, Remi Wolf, Pirámide o RomeroMartín.

A lo largo de la semana ha visto la luz el esperado nuevo single de Amaia, filtrado antes de lo acordado. Además, Arca ha iniciado nueva era, así como Confeti de Odio, nuevo fichaje de Sonido Muchacho; Christine and the Queens ha sacado dos temas nuevos de la nada; Sega Bodega, Tori Amos, Years & Years y George Fitzgerald han avanzado sus respectivos álbumes y también se ha conocido el adelanto del disco perdido de David Bowie. El esperado single conjunto de Kali Uchis y SZA (en realidad un remix de ‘fue mejor’) y en portada hemos estrenado el nuevo single de Algora.

En la playlist actualizada encontrarás también novedades de Nathy Peluso (una versión de Daddy Yankee), la revelación Pongo, Rancid Eddie, IZAL, Courtney Barnett, Field Music, Cupcakke (foto), Soccer Mommy con Kero Kero Bonito, Peg Parnevik, Wet Leg, Arde Bogotá, Bearoid con KICKBOMBO, Coque Malla, Elton John con Stevie Wonder, Nicki Nicole, Borneo, Sweet California, White Lies, Bicho Raro o Alberto & García.

Atención especial merece la nueva canción propuesta de Janelle Monáe. El góspel de ‘Say Her Name (Hell You Talmbout)’ recita durante 18 minutos los nombres de varias mujeres negras víctimas del racismo con la compañía de Beyoncé, Alicia Keys, Brittany Howard, Chloe x Halle, MJ Rodriguez, Tierra Whack o Zoë Kravitz.