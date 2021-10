Drake vende otro millón con un disco regulero, Halsey se la pega con un gran disco

Hits

Por si alguien lo dudaba, ‘Certified Lover Boy‘ dará muchos más «certificados» a Drake tras haber sido número 1 en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia, Dinamarca, Holanda, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda… y otros territorios. Y sobre todo tras mantenerse fuerte varias semanas después de su edición. De hecho, en su tercera semana de vida este nuevo álbum de Drake volvía a ascender al top 1 de Reino Unido.

De nuevo los singles del disco han sido éxitos de manera internacional, esta vez con mucho menos calado en España que en los tiempos de ‘Hotline Bling’, eso sí. Pero eso a él le da igual con estas cifras: ‘Way 2 Sexy’ ha sido número 1 en Estados Unidos y número 3 en Reino Unido, y ‘Girls Want Girls’ número 2 en Estados Unidos y número 8 en Reino Unido.

- Publicidad -

Mediatraffic ya estima en 1,3 millones las unidades despachadas por el disco dado su altísimo streaming (ha vuelto a batir records de reproducciones en el día, batiendo la marca de su propio álbum pasado ‘Scorpion’), y nuevos hits pueden aguardar, como ‘Fair Trade’ junto a Travis Scott, que ya tiene 120 millones de reproducciones en Spotify. De nuevo, el disco no ha contado con el apoyo de la crítica (61/100), ni parece que vaya a haber Grammy, pero es difícil que a alguien le importe con esta cantidad de champagne saliendo de la nevera.



Flops

En la otra cara de la moneda, el disco de Halsey, que será uno de los álbumes del año para nuestra redacción, pero no para el público. ‘If I Can’t Have Love, I Want Power‘ está pagando las consecuencias de haber sido lanzado al mercado sin single previo, quizá también de su sonido más alternativo debido a la producción de Nine Inch Nails, y en cualquier caso sus seguidores no han respondido tan bien como en otras ocasiones.

- Publicidad -

Su fanbase ha resultado especialmente débil en Europa: los tres álbumes anteriores de Halsey lograban ser disco de oro o plata en Reino Unido, pero este ha pasado completamente desapercibido por las listas, durante en el top 100 británico tan sólo 2 semanas.

En Estados Unidos, su principal mercado (todos sus discos han sido platino allí), esta vez no pudo igualar el número 1 conseguido por ‘Hopeless Fountain Kingdom’ por culpa de Kanye West, quedando en el número 2. No pasaría nada si un mes después el disco no estuviera hundido en el número 88.

Una única canción de este álbum sobrevive en el top 10 de lo más oído de Halsey en Spotify, pues la gente está aún muy ocupada oyendo sus colaboraciones con Chainsmokers, BTS, Marshmello… ¿Podría una buena promoción de temas rockeros como ‘You asked for this’ salvar el álbum? ¿Seguimos a tiempo? Lamentablemente nada ha pasado con ‘i am not a woman, i’m a god’ ni ‘Darling’ tras su paso por Saturday Night Live.

La columna «Hits & Flops» no pretende enfrentar a unos artistas con otros, sino analizar desde el punto de vista del márketing las campañas mejor y peor encarriladas por los sellos discográficos. Para números anteriores, pincha aquí. La calidad de los discos al margen de su alcance comercial, es analizada en la sección «Discos».