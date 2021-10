Justin Bieber, Doja Cat y Lil Nas X lideran las nominaciones de los MTV EMA 2021

Justin Bieber es el artista más nominado en la edición de los MTV europeos de 2021. El canadiense tiene ocho nominaciones, incluyendo la de Canción del Año con sus temas ‘Peaches’ con Daniel Caesar & Giveon y ‘Stay’, en la que colabora con The Kid Laroi. A Bieber le siguen Doja Cat y Lil Nas X con seis nominaciones cada uno. Entre las sorpresas que deja la lista de nominados, las incorporaciones de Lorde y Halsey en la categoría alternativa. La ceremonia es el 14 de noviembre. Se puede votar a través de la web oficial. Os dejamos con el listado de nominados.

Mejor Artista

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor Canción

Doja Cat ft. SZA – «Kiss Me More»

Ed Sheeran – «Bad Habits»

Justin Bieber – «Peaches» ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Olivia Rodrigo – «Drivers License»

The Kid LAROI, Justin Bieber – «Stay»

Mejor Vídeo

Doja Cat ft. SZA – «Kiss Me More»

Ed Sheeran – «Bad Habits»

Justin Bieber – «Peaches» ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Normani ft. Cardi B – «Wild Side»

Taylor Swift – «willow»

Mejor Colaboración

Black Eyed Peas, Shakira – «Girl Like Me»

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) – «Leave the Door Open»

Doja Cat ft. SZA – «Kiss Me More»

Lil Nas X, Jack Harlow – «Industry Baby»

The Kid LAROI, Justin Bieber – «Stay»

The Weeknd & Ariana Grande – «Save Your Tears» (remix)

Mejor Grupo

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Mejor Nuevo Artista

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid Laroi

Mejor Pop

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Mejor Electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Mejor Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Mejor Alternativo

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

Willow

Yungblud

Mejor Latino

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Mejor hip hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Mejor K-pop

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

Twice

Mejor push

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid Laroi

Mejores fans

Ariana Grande

Blackpink

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Video for good

Billie Eilish – «Your Power»

Demi Lovato – «Dancing With the Devil»

girl in red – «Serotonin»

H.E.R. – «Fight For You»

Harry Styles – «Treat People With Kindness»

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Mejor Artista USA

Ariana Grande

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift