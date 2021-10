Alex Lahey «echa licor al ponche» en su nuevo tiro de pop-punk

Alex Lahey es una cantante y compositora de Australia que ha publicado dos álbumes hasta la fecha, ‘I Love You Like a Brother’ en 2017 y ‘The Best of Luck Club’ en 2019. Su música es guitarrera a la manera de las últimas Tegan and Sara, lo que significa que Alex tampoco rehuye de los «monster choruses» que podemos asociar a los singles de Avril Lavigne, la primera Kelly Clarkson o, en la actualidad, Olivia Rodrigo o Aitana.

Una de las novedades de la semana, ‘Spike the Punch’ es el nuevo single de Alex Lahey y llega después de ‘On My Way’, canción compuesta para la banda sonora de la película animada de Netflix ‘The Mitchells vs. the Machines’ (que incluye otras de Talking Heads, Grimes o Sigur Rós) y ‘Dino’s, su reciente colaboración con la también cantante australiana Gordi, su pareja y estrella por cuenta propia. ‘Spike the Punch’ hoy la Canción Del Día.

‘Spike the Punch’ es una canción que se entrega al desfase de una de esas fiestas típicas de las películas americanas. De hecho, podría haber sonado en ‘American Pie’. El título alude a ese momento en que un invitado a la fiesta «echa licor al ponche» a escondidas para emborrachar a todo el mundo, pero en este caso es Alex quien lo hace para que los invitados vuelvan a casa y ella pueda quedarse bailando a solas con la otra persona, con los «teléfonos desconectados».

