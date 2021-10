Aiko El Grupo: «En ‘Pesadilla en la Cocina’ está loco todo el mundo»

Aiko El Grupo, es decir, Tere (guitarra y voces), Lara (guitarra y voces), Bárbara (teclado y voces) y Jaime (batería y voces), han sido uno de los fichajes estrella de Elefant durante los últimos tiempos. A finales de 2020 llegaba su mini LP ‘Va Totalmente En Serio…’, en el que brillaban temas con la pegada de ‘A mí ya me iba mal de antes’, ‘Si me conoces tanto, ¿por qué me haces sufrir?’ o ‘Amigos para nunca (confía y te la lían)’. A la espera de que llegue nueva música, son los invitados de Meister of the Week, la sección comisariada por Jägermusic en la que los artistas hablan de una pasión oculta ajena a su música. Han escogido la cocina en general, y a Alberto Chicote en particular.

¿Por qué habéis elegido hablar de cocina en esta sección?

Porque a todas nos encanta comer, todas somos cocinitas, y comemos juntas la mitad de los días del año, y porque el tema de Los Simpson nos lo quitaron Camellos.

- Publicidad -

¿Vuestro interés por la cocina viene de la moda televisiva de Masterchef, Top Chef, etcétera o viene de antes?

En general ya nos venía de antes a todas, a Tere desde que es vegeta y Jaime sí que vicia mucho al Canal Cocina, especial mención a Los Fogones Tradicionales, donde señoras de cien años o más cocinan en la chimenea de sus casas.

Si las habéis visto, ¿cuál ha sido vuestra edición favorita de todas las de Masterchef/TopChef/Celebrity/Junior?

A nosotras lo que nos gusta es Chicote.

- Publicidad -

¿Qué os mola tanto de él? ¿Echáis de menos Top Chef o sois más de Pesadilla en la Cocina?

Pesadilla en la cocina, claro. Lo mejor del programa es que sale gente desquiciada y siempre hay follón, porque Chicote saca lo peor de la gente. Chicote se vuelve loco también y ahí está loco todo el mundo.

Chicote saca lo peor de la gente. Chicote se vuelve loco también y ahí está loco todo el mundo

Pesadilla en la cocina es genial y ha dejado programas muy míticos, como el de EL ELE, que terminó con una guitarra en el agua, o aquella mujer que se sentaba con los comensales peda perdida. ¿Hay alguno que recordéis como mítico?

El mejor es el de La Generación del 27, el de Estefanía “La Mejor Cocinera del Mundo”, es buenísimo. Lara dice también que hay uno en Cantabria en el que la cocinera vomita su propio plato.





En verdad el programa tiene una estructura muy similar todas las semanas: Chicote llega a un restaurante que es un desastre, el restaurante toca fondo en la noche de servicio, luego está la remodelación y el final feliz. ¿Por qué creéis que una cosa tan guionizada y preparada ha funcionado tan bien?

Cada programa tiene matices únicos. Salen buenos personajes, que desquician a Chicote y también él los desquicia a ellos. Uno de nuestros momentos favoritos de todo programa es cuando Chicote mete la mano detrás de la campana extractora y saca

el “chocolatito”, eso también pasa siempre. Al final, todo se arregla con la magia del chef, y te vas a la cama con una sonrisa.

¿Habéis ido por casualidad a alguno de los restaurantes que salen en el programa o al de Chicote? Yo estuve en uno ruso de Madrid que salió en «Pesadilla» , pero antes de que saliera en el programa, y recuerdo irme porque no nos atendían.

No no, ni de coña.

¿Creéis que el programa sirve realmente para mejorar estos restaurantes abocados a la catástrofe o es solo diversión/publicidad?

Creemos que es simplemente un show televisivo con fines de entretenimiento. A la mitad de los dueños les reforman gratis el restaurante y así pueden venderlo.

¿Cuál es vuestro/s plato/s estrella/s cuando quedáis a cocinar? O por separado…

Cuando quedamos solemos hacer risotto, pizzas y cosas al horno, macarrones con soja… En estos casos dirige la cocina Barabarala (Bárbara L.A.). En lo personal, Tere tiene dominados los sándwiches, Jaime hace croquetas y Lara hace purrusalda, que es una cosa con puerro que le gusta.

Una vez le echamos mayo-ketchup a unas espinacas porque oímos hablar a Bad Bunny del mayo-ketchup pero no estuvo bueno

¿Y aquellos que no se os termina de dar bien? ¿Algún desastre que recordéis?

A Tere hace poco se le cortó el beilis (Bayleys) por mezclarlo con Trina de manzana, también una vez le echamos mayo-ketchup a unas espinacas porque oímos hablar a Bad Bunny del mayo-ketchup pero no estuvo bueno.

Tenéis un tema llamado ‘Truchita’ que en realidad no habla de cocinar trucha, pero luego está ‘Arroz con ketchup’, que no suena como una receta muy suculenta. ¿Alguna otra incursión culinario-musical en mente?

El arroz blanco recién sacado de la nevera y aliñado con kétchup es una delicia, dice Teresa, porque es fácil de hacer y son sabores que casan bien, dice. De momento otra canción no, pero ya veremos, que como se suele decir nunca se sabe por dónde te viene la inspiración.

Samantha Hudson tiene una canción de amor para Chicote llamada ‘Chicote’. Igual se os ha adelantado. ¿Os animaríais con una versión?

La verdad es que ya hemos versionado la canción de Samantha en el local. Amor frito con pimientos para todas.