Midlake anuncia disco y saca su nuevo single ‘Meanwhile…’

La banda estadounidense Midlake ha anunciado el lanzamiento su nuevo disco ‘For the Sake of Bethel Wood’ para el 18 marzo de 2022. Producido por John Congleton, está inspirado en la localización del Woodstock original, donde el tecladista Jesse Chandler creció, ya que su padre se mudó al lugar tras acudir al festival en 1969.

Han pasado ocho años desde que Midlake sacara su último disco ‘Antiphon’ en 2013, con el que Eric Pulido asumió el papel como vocalista de la banda después de la partida del primer cantante y desde entonces cada uno ha estado con otros proyectos hasta su regreso con ‘Meanwhile…’

“Meanwhile…’ es “una canción que hace referencia al tiempo que pasó antes de nuestra pausa en 2014 y lo que nos inspiró a reunirnos en 2020”, revela Eric Pulido en un comunicado. Antes de esa parón “estábamos en un lugar insalubre e insostenible que requería un pausa. Después, una visita del padre de Jesse (Dave Chandler, representado en la portada del disco), en un sueño, les animó a reunirse de nuevo con la banda. Todos tuvimos nuestras propias experiencias durante el tiempo incierto de separación que culminó en una vuelta en plena forma y lleno de alegría”, confiesa.

Os dejamos el tracklist de ‘For the Sake of Bethel Wood’:

01 Commune

02 Bethel Woods

03 Glistening

04 Exile

05 Feast of Carrion

06 Noble

07 Gone

08 Meanwhile…

09 Dawning

10 The End

11 Of Desire



