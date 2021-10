Spoon anuncian su nuevo álbum ‘Lucifer On The Sofa’ y estrenan single

Spoon ha anunciado el lanzamiento de ‘Lucifer On The Sofa’, su décimo álbum, que estará disponible el 11 de febrero de 2022 y que contará con diez temas nuevos. Este disco es el primero de la banda en cuatro años, desde que ‘Hot Thoughts’ saliera en 2017.

‘Lucifer On The Sofa’ es “el disco de rock ‘n roll más puro de la banda hasta la fecha”, además de ser intenso e intimista. Está co-producido por Spoon y Mark Rankin, que ha trabajado con Adele o Queens of the Stone Age, y cuenta con la colaboración de Dave Fridmann y Justin Raisen.

- Publicidad -

Junto a este anuncio han estrenado el primer single y vídeo del disco, ‘The Hardest Cut’, que destaca por un fuerte guitarreo y que fue la primera que Britt Daniel escribió para el disco en colaboración con Alex Fischel en la melodía.

‘The Hardest Cut’, otras canciones inéditas del disco y los clásicos de Spoon se podrán escuchar esta noche y mañana de forma exclusiva sintonizando BACK TO THE LIFE //LIVE FROM LOS ANGELES a través de Moment House.

- Publicidad -

Os dejamos el tracklist de ‘Lucifer On The Sofa’ y el vídeo de ‘The Hardest Cut’:

1. ‘Held’

2. The Hardest Cut’

3. ‘The Devil & Mister Jones’

4. ‘Wild’

5. ‘My Babe’

6. ‘Feels Alright’

7. ‘On The Radio’

8. ‘Astral Jacket’

9. ‘Satellite’

10. ‘Lucifer On The Sofa’