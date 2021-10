Marc Seguí continúa por la vía del italo disco en la bailonga ‘360’

Marc Seguí se dio a conocer hace unos años gracias a canciones de lo-fi hip-hop y bedroom-pop como ‘Si nos vamos’ o ‘Gameboi’ tipicas de los artistas de su generación. Después llegó ‘Tiroteo’. El pegadizo tema de italo disco, compartido con Pol Granch, se ha convertido este año en un éxito global en las plataformas de streaming que, entre la versión original y la del remix con Rauw Alejandro, supera la friolera cifra de 214 millones de streamings en Spotify.

2021 ha sido un año agridulce para Marc Seguí. El mallorquín ha triunfado con ‘Tiroteo’ pero la polémica de sus viejos tuits gravemente machistas y homófobos, por los que pidió perdón en las redes sociales pero que siguen resonando en el ambiente, ha hecho a los seguidores del artista repensar su figura. Él ha seguido sacando música y, después de ‘Tiroteo’ y de la polémica de los tuits, ha sacado varios singles como ‘Mentiras’, ‘Malas Yerbas’ con Don Patricio, ‘Haciendo na’, ‘Me enamoré de una fan’ o ‘cara :)’.

A todos ellos se ha sumado este viernes un single nuevo que puedes escuchar en la playlist de novedades «Ready for the Weekend«. El sonido de ‘360’ continúa por la vía del italo disco de ‘Tiroteo’ pero utiliza una base rítmica más bailonga y noventera, casi tecno-pop. Sigue resultando refrescante escuchar este tipo de sonidos en el contexto del pop español, tan dominado por los ritmos del reggaetón, y la canción además es pegadiza.

Menos refrescante o interesante es la letra de ‘360’, llena de lugares comunes como «eres un soplo de aire fresco en plena primavera / y que no llegue el verano si ya no me esperas» o «solo te consiento que me mientas / cuando tu mirada me convenza / de que hay un hueco en tus mentiras para mí» que recuerdan a la poesía azucarada de Pablo Alborán. ‘360’ es el enésimo adelanto de ‘Pinta y colorea’, el álbum debut de Marc Seguí, que sale el 26 de noviembre.



